«Волочкова на минималках»: Бузова похвасталась африканской пиццей между ног

Фото, видео: Instagram @buzova86

Экс-звезда «Дома-2» не перестает удивлять фанатов. На этот раз контент получился действительно шокирующим.

Поющая телеведущая Ольга Бузова, как никто другой, знает, как правильно расслабляться на курортах. Даже банальный обед звезда может превратить большое шоу. Но к сожалению, не всегда представляет, чем попытка пиара может обернуться на самом деле. Очередное фото из Instagram — главное тому доказательство.

Наслаждаясь африканским солнцем, 36-летняя Бузова решила отведать пиццу. Параллельно с этим было важно сделать контент. Полуголая артистка поставила тарелку на лежак, села к ней, раздвинув ноги, и сделала блаженно-томное лицо.

«А что у вас сегодня было на обед?» — кокетливо обратилась к фанатам Ольга.

И тут же встретила бурю негатива. Поющей ведущей не смогли простить оголенной груди и «лона любви» рядом с едой. Кто-то даже сравнил звезду с «беспринципной» балериной Анастасией Волочковой.

Instagram @buzova86

«Как будто на обед приглашают вовсе не к тарелке…»

«Что с ней происходит? Возраст что ли сказывается?»

«Волочкова на минималках»,

«Скоро под елку писать будет»,

«Под пальму! Она же в Африке!» — развели демагогию комментаторы в сети.

Впрочем, Ольга Бузова не спешила реагировать на откровенный сарказм. Ведь пиар на то и пиар, что дает результат даже будучи «плохим».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие чувства сегодня Ольга Бузова испытывает к экс-любовнику Давиду Манукяну.