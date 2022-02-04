Адвокат Жорин назвал лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

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Верховный суд России отклонил иск гражданина, пытавшегося обжаловать лишение прав из-за приема корвалола. Почему доводы водителя так и не услышала Фемида?

Прием обыкновенных лекарств, которые есть в каждой аптечке, может привести к лишению водителя удостоверения из-за «наркотического опьянения». Об этом россиян предупредил звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Проблема вызвана тем, что в законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие минимальное разрешенное количество содержания лекарств в организме, которые могут повлиять на концентрацию внимания водителей», — объяснил Жорин.

Он также привел в пример недавнюю историю, вызвавшую общественный резонанс. Верховный суд России отклонил иск гражданина, пытавшегося обжаловать лишение прав из-за приема корвалола.

Оспорить решение гражданину не удалось, несмотря на то, что лекарство ему выписали медики. Жорин напомнил, что корвалол принимают для понижения артериального давления, а в его состав входят фенобарбитал и этанол. Эти вещества могут оказывать влияние на координацию и вызывать сонливость, что крайне опасно при вождении.

«Истец настаивал, что принимал препарат именно по медицинским показаниям и не хотел нарушать закон. Однако Верховный суд РФ с его доводами не согласился и указал, что нельзя управлять машиной в состоянии любого вида опьянения», а цели применения лекарства не имеют правового значения. И это далеко не единственный случай, когда человека лишают прав из-за употребления лекарств», — пояснил адвокат.

В своем Telegram-канале Сергей Жорин перечислил, какие лекарства, помимо корвалола, могут создавать эффект опьянения в организме:

Жаропонижающие при простуде: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн» (в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин);

Обезболивающие: «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Спазмалгин» (которые содержат опасные для анализа на опьянение кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин);

Лекарства от аллергии «Тавегил», «Супрастин».

«Список большой, будьте осторожны. К сожалению, на сегодняшний день судебная практика такова», — резюмировал адвокат.

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