Собака нашла отрезанную голову человека в сугробе под Тулой

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СК организовал проверку по факту обнаружения останков мужчины.

В Тульской области собака нашла голову человека в сугробе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в городе Щекино собака наткнулась на отрезанную человеческую голову в снегу во время прогулки со своей хозяйкой. Позднее недалеко от этого места, на территории частного домовладения, сотрудники полиции обнаружили обезглавленное тело мужчины.

В Следственном комитете подтвердили информацию о страшной находке. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.

«По факту смерти мужчины проводим процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы, в том числе устанавливаем причину смерти и личность погибшего», — цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Юрьевка Омской области 17-летний юноша по указке 14-летней подруги зарезал ее 35-летнюю мать, 38-летнего отчима и десятилетнюю сестру-инвалида ножом для забоя скота.