Друг Абдулова в деталях рассказал о его возможном внебрачном сыне: «Серый мальчик»

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Бурную личную жизнь звезды обсуждают не одно десятилетие. Сколько женщин было у актера — боятся считать даже товарищи.

Неизвестный артист Александр Коваль заявил о себе как о сыне легендарного актера, народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Мужчина уверен, что когда-то его мама состояла в любовных отношениях с гением, но просто не решилась ему прямо сказать о своей беременности. Так это на самом деле или на добром имени звезды вновь захотели попиариться сторонние — рассказал тележурналист Александр Мягченков.

Правду говорит?

Товарищ покойного Абдулова не скрывает: актер действительно был достаточно любвеобильным. Но вряд ли сегодня этим можно кого-то удивить. По словам Мягченкова, Александр Гавриилович не просто был неверным жене, он так понимал и чувствовал жизнь. Не удивительно, что у него могли остаться внебрачные дети. Но Коваль вряд ли входит в их число.

Напомним, единственным официально признанным ребенком Абдулова является девушка по имени Евгения, рожденная законной супругой гения Юлией Мешиной.

«Да, он актер. Внешне похож на Сашку. Но совершенно не его темперамент. Вот, например, Женя — вылитый Сашка! И по характеру, и по темпераменту. А этот какой-то серый мальчик, вообще непонятный», — сказал Мягченков в интервью «МК».

Тележурналист предположил, что Коваль мог вступить в сговор с предполагаемой любовницей Абдулова. Безусловно, ради получения выгоды. И хоть мужчина заявляет, что не будет претендовать на наследство гения, все же хочет казаться его родственником.

«Экспертизу ДНК будут проводить, посмотрим», — заключил товарищ покойного Абдулова.

Dni.ru сообщает, что кроме Александра Коваля, объявился еще один «внебрачный сын» Александра Гаврииловича. Речь идет о жителе Петербурга Сергее Шиподько. Мужчина уверен, что его мама закрутила роман с актером после встречи в одном из московских ресторанов.

Ранее 5-tv.ru рассказал еще об одном «внебрачном сыне» Александра Абдулова.