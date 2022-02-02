«Опущенный ЗОЖник» против «наставленных рогов»: новый батл Шнурова и Собчак

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Группировка «Ленинград» записала новую песню про Ксению Собчак. Телеведущая с жестким ответом затягивать не стала.

Телеведущая Ксения Собчак разразилась оскорблениями и ругательствами в ответ на посвященную ей новую песню группировки «Ленинград». Основные эпитеты, разумеется, прозвучали в адрес лидера коллектива Сергея Шнурова.

Если раньше «Ленинград» пел про модные очки журналистки, то сейчас, можно сказать, пошла тяжелая артиллерия. В композиции обсуждается и недавняя смертельная авария с участием Собчак, и ее личная жизнь. Тонким намек на неверность телеведущей своим мужчинам назвать язык не повернется.

«И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган», — спела солистка группы о сыне звезды Платоне.

Роман с государственным деятелем Сергеем Капковым Собчак приписывали в 2010 году, в период отношений с актером Максимом Виторганом предполагаемых возлюбленных практически не видели вместе. Но сплетни о якобы сходстве Платона с Капковым дошли, видимо, и до Шнурова.

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В ответ на выпад Ксения Анатольевна в первую очередь пожалела, что лидер группировки «Ленинград» бросил пить. В музыканте, полагает телеведущая, только алкоголь мог пробудить стоящего поэта. Теперь же качество работ артиста, заявила селебрити, оставляет желать лучшего.

«Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, „в говно“, но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым ЗОЖником, с лицом, похожим на сморщенную жопу, с текстами уровня „аншлаг-аншлаг“, и клипами, на которые жена денег не дает. Просрано все: личная жизнь, группировка, телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант», — написала Собчак в микроблоге.

Одной из тем песни стало также онлайн-обучение, которое планирует запустить журналистка. Прежде она сама нелестно высказывалась об «инфоцыганах», позже выпустила скандальное интервью с создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской. После выхода беседы в эфир миллионерша-психолог покинула своей проект. В сети Собчак упрекали в «грамотном прогреве» собственного марафона за счет Блиновской. Об этом напомнили и строки Шнурова.

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Но Ксении Анатольевне поэзия показалась все же не хлесткой. Как отметила журналистка, ей будет только в радость, если Шнуров «размажет ее талантливо». А это произведение, говорит звезда, ее ответа не стоит. Посвященный лидеру «Ленинграда» пост Собчак назвала «копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу»

«Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа», — заключила телеведущая.

Когда-то Ксению Собчак и Сергея Шнурова можно было счесть друзьями. Они вместе отдыхали, общались семьями. Но когда артист развелся с супругой Матильдой, ведущая приняла женскую сторону. С тех пор высмеивание звездами друг друга развлекает публику регулярно.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, четвертую жену Сергея Шнурова заподозрили в очередной беременности.