Источник сообщил о задержании домработника вдовы Градского по делу об ограблении

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По предварительным данным, два участника нападения на Марину Коташенко сейчас находятся за границей.

Источник 5-tv.ru сообщил о задержании домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту.

По предварительной данным, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на женщину. Сами предполагаемые преступники, предположительно, находятся сейчас за границей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение на Марину Коташенко произошло 16 января. Трое неизвестных спровоцировали ДТП на трассе с участием ее автомобиля, после чего подсели к ней и якобы угрожая оружием вынудили вернуться домой, где забрали у нее 100 миллионов рублей. Коташенко сообщила, что она хранила их в сумке под кроватью.