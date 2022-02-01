Недавно женившийся Гуф нежно поздравил супругу: «Спасибо, что терпишь меня!»

Фото: Instagram @therealguf

Поклонники музыканта не смогли обойти вниманием тему его прошлых отношений и стали сравнивать нынешнюю жену с Айзой.

Рэпер Гуф в конце прошлого года женился на своей возлюбленной Юлии Королевой. Для свадьбы пара выбрала красивую дату — 21.12.2021. Поклонники вскоре после бракосочетания заподозрили, что девушка находится в «интересном положении», однако сами супруги пока не подтверждают, но и опровергают эти слухи, продолжая наслаждаться обществом друг друга.

Музыкант очень нежно относится к жене и в честь ее дня рождения опубликовал на своей странице в Instagram трогательное поздравление, в котором выразил все, что чувствует.

«Любимая, я поздравляю тебя! Спасибо за то, что появилась в моей жизни и продолжаешь меня терпеть. Ты большая умничка, очень люблю тебя!» — признался Гуф.

Instagram therealguf

Свой пост исполнитель сопроводил снимком жены в свадебном платье, которое было на ней в день бракосочетания. На фото супруга рэпера позирует в белоснежном атласном наряде с открытыми плечами и легкой шубке в тон.

В комментариях поклонники музыканта присоединились к поздравлениям и завалили парочку комплиментами.

«С днем рождения, Юля, вы прекрасны!»

«Самая красивая пара»;

«Береги ее, Гуф», — посоветовали фанаты.

При этом некоторые пользователи не могли обойти вниманием тему прошлых отношений Гуфа и решили сравнить нынешнюю возлюбленную с его экс-супругой.

«Айза лучше»;

«У нее татуировки, как у Айзы — Луна и Микки Маусы», — заметили внимательные подписчики.

Рэпер был женат на Айзе Долматовой с 2008 по 2014 годы. В браке родился их общий сын Сами. Однако вскоре отношениям пришел конец. После развода бывшим супругам не удалось сохранить дружеские отношения и музыкант, насколько известно, почти не общается с ребенком.

Между тем, экс-жена Гуфа после расставания с ним попыталась вновь создать семью. Однако брак с Дмитрием Анохиным также закончился разводом. По словам знаменитости, сейчас ее сердце не свободно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза рассказала о своем кавалере, который ждет ее много лет.