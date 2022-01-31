Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля

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Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения счастливчиков, оказавшихся под покровительством сильных небесных тел на ближайшие две недели.

Ближайшие две недели, с 31 января по 13 февраля, могут стать как благоприятным периодом для профессионального роста, так и крайне тревожным временем из-за повышенной раздражительности. Астролог Наталья Анисимова рассказала, как по дате рождения определить, что вас ожидает в начале февраля. Для этого она сгруппировала мини-прогнозы по небесным телам. Найдите свою дату рождения ниже и узнайте, как провести с максимальной пользой ближайшие две недели!

Юпитер

Юпитер поможет достичь профессионального развития и роста рожденным в следующие даты:

26.02 — 03.03

26.04 — 03.05

27.05 — 03.06

28.06 — 04.07

30.08 — 05.09

30.10 — 05.11

28.11 — 04.12

28.12 — 04.01

В столь благоприятный период у вас есть все шансы повысить авторитет и заслужить признание людей, уверена астролог. Также вы можете рассчитывать на помощь влиятельных лиц, подарки и признание.

Сатурн

Эта планета благоволит трудолюбивым, приучает к порядку и ответственности. Для родившихся в эти периоды наступает самое благоприятное время для перевода любимого хобби в свою основную профессию:

04.02 — 08.02

04.04 — 08.04

05.05 — 09.05

05.06 — 09.06

07.08 — 11.08

07.10 — 11.10

07.11 — 11.11

06.12 — 10.12

Уран

Перемен — вот главный девиз этой планеты внезапных изменений и свободы. Возможно, вам в ближайшее время захочется что-то поменять, или же вы уже стоите на пороге чего-то принципиально нового для себя. С 31 января по 13 февраля Уран влияет на рожденных в следующие даты:

02.01 — 04.01

31.01 — 02.02

01.03 — 03.03

01.05 — 03.05

02.07 — 04.07

02.08 — 05.08

03.09 — 05.09

03.11 — 05.11

Марс

Самая конфликтная планета зарядит инициативностью и духом соперничества рожденных в следующие дни:

25.03 — 06.04

26.06 — 08.07

27.09 — 09.10

26.12 — 08.01

Как отметила астролог, Марс — не только планета конфликтов, но и травм, скорости. Стоит быть осторожнее в этот период — возможна повышенная раздражительность, особенно по отношению к мужчинам.

Энергию стоит направить в созидательное русло, иначе в нерастраченном виде она выльется в ссоры и небольшие травмы.

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Черная Луна

Опасности этого переменчивого небесного тела подстерегают обладателей следующих дат рождения:

12.03 — 16.03

12.06 — 16.06

14.09 — 18.09

13.12 — 17.12

Астролог Анисимова не рекомендует принимать серьезные решения в этот период, поскольку они могут дать неожиданные результаты, ошибки. Не потакайте собственным сиюминутным желаниям — это может кончиться не лучшим образом, поскольку вы сейчас не можете здраво оценивать свои силы и последствия своих действий.

Венера ⠀

Радость и море удовольствий принесет эта планета рожденным в эти дни:

03.01 — 08.01

02.03 — 08.03

02.05 — 08.05

04.09 — 10.09

04.11 — 10.11

Расслабляйтесь, радуйте себя, балуйте свое тело! Может особенно потянуть на шопинг и получение удовольствий, отметила астролог. Звезды дают добро на все ваши маленькие радости.

Отдельно Анисимова отметила влияние кармических узлов, которое могут ощутить рожденные 17.02 — 20.02, 18.05 — 21.05, 20.08 — 23.08, 20.11 — 22.11. Благоприятное время для мыслей о своем предназначении. Вселенная подскажет, в какую сторону стоит двигаться, уверена специалист.

Если в этом списке не оказалось вашей даты рождения, то, возможно, вы находитесь под влиянием другого небесного тела. К примеру, Нептуна или Плутона. Эти случаи требуют больших пояснений, поскольку периоды влияния этих планет могут длиться годами.

Также одно и то же небесное тело, даже действуя на рожденных в одну дату людей, все равно может дать разные результаты. Сатурн, например, может принести кому-то потерю работу, а кому-то — серьезную новую должность. Многое зависит как от нашего гороскопа, так и от нашего опыта, считает специалист.

«Если мы ничего не делали, то чуда не произойдет. Свою жизнь проживаем мы сами. Действовать тоже нам. Одни обстоятельства приносят нам разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем. Так что дерзайте, кто попал!» — подытожила астролог Анисимова.

Ранее 5-tv.ru писал об астрологическом прогнозе на неделю с 31 января по 6 февраля.