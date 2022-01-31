Волочкова разорвала отношения с банщиком Сергеем: «Лицемерие и предательство»

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина рассказала о своем разочаровании. Она, по собственным словам, выяснила — ничего кроме пиара Сергею Кузнецову от нее не хотелось.

Так и слышится голос Армена Джигарханяна, озвучившего знаменитого волка из мультфильма «Жил-был пес»: «Шо, опять?». Чуть более месяца продлилась очередная любовь Анастасии Волочковой. Разочарованная балерина опубликовала пост, в котором сообщила о расставании с банщиком Сергеем Кузнецовым. Недавно она провела с ним отпуск на Мальдивах, участвовала в авиадебоше и даже, как намекала, собиралась в ЗАГС.

По словам звезды, вскрылись корыстные мотивы накачанного красавца, в коем она души не чаяла. Еще недавно, когда поползли слухи о криминальном прошлом мужчины, Волочкова доказывала общественности, насколько порядочен и добр ее Сережа. Но горько ошиблась.

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — написала балерина под грустным фото со своим пока еще живым котом (ранее 5-tv.ru рассказывал о кладбище домашних животных Волочковой).

Instagram @volochkova_art

Артистку поддержала певица Анастасия Сланевская, известная как Слава. Она предложила блондинке послать всех предателей подальше и добавила: «Ты супер!».

«Случилось то, Настенька, чего следовало ожидать. Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни и не раз…» — отвечала танцовщица.

Со своим избранником Анастасия Волочкова познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся». Она представляла его интересы как претендента, но невеста выбрала другого мужчину. На счастье балерины, как казалось этого момента. Вскоре пара уже вовсю нежилась на белоснежном мальдивском песочке за счет балерины. А какая разница, кто платит, если любовь?

Поклонники селебрити ликовали и отмечали, как она расцвела в объятиях нового ухажера. Сама артистка ежедневно напоминала публике, как дорог ей Сережа, какой он внимательный мужчина и как приятно изматывают ночи в его компании. Счастье оказалось недолгим, и теперь армия фанатов поддерживает тоскующую знаменитость в социальных сетях. Некоторые сообщают, что Кузнецов попросту сбежал от избранницы в неизвестном направлении. К слову, сын Никаса Сафронова Дмитрий утверждал, будто банщик находится в розыске в связи с терактом…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Сергей Кузнецов прокомментировал обвинение в терроризме.