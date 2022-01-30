Мать девочки, найденной мертвой в квартире няни, увезла ее тело домой

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Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела двухлетнего ребенка в Мурино Ленобласти.

Мать двухлетней девочки, найденной мертвой в квартире няни в Мурино в Ленобласти, увезла тело ребенка домой и только после этого вызвала скорую помощь и полицию. Как пояснил знакомый женщины в беседе с 5-tv.ru, она была в состоянии шока.

Мужчина рассказал, что мать на долгое время оставляла дочь с сиделкой, так как не могла совмещать работу и уход за ней. Няня за свою работу получала 700 рублей в день.

«Позвонила сиделка и сказала, что ребенок плохо дышит — приезжайте, посмотрите. Вот мама приехала — по факту оказался уже мертвый. Мама привезла оттуда ребенка в шоковом состоянии», — сообщил мужчина по имени Хадер Хадер.

Он добавил, что сама няня медиков не вызывала, ребенок «был замотан в одеяло», а на его теле виднелись синяки.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в Мурино обнаружили бездыханное тело двухлетнего ребенка. По факту случившегося районная прокуратура организовала проверку. Не исключается, что в трагедии может быть замешана сиделка ребенка. Женщина уже задержана. Точная причина смерти малышки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В управлении регионального Следственного комитета сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки, организованной по факту обнаружения тела двухлетней девочки в квартире Ленинградской области. Сейчас следователи проводят осмотр места обнаружения тела ребенка в Мурино. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото погибшего ребенка, в смерти которого мать обвинила няню.