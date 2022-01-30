«Уже не влезает в кадр»: Водонаева показала истинный размер своей груди

Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Известная бизнесвумен отрицает установку имплантов. Все натуральное?

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева имеет одиозную славу. Порой ее заявления и поведение шокируют россиян, впрочем, светскую львицу это мало волнует. Она не скрывает: любит эпатировать всеми доступными способами. Вот, к примеру, недавно, показала миру свою большую грудь. Даже хейтеры немного напряглись.

В Instagram Водонаева выложила видео с пляжа, где позирует в купальнике, ловко поджав огромный бюст. Алена честна с фанатами: импланты никогда не вставляла — все свое, натуральное. Однажды бизнесвумен ложилась под нож хирурга, чтобы… уменьшить грудь! Оказалось, большой она была с самой юности, что сильно беспокоило звезду и серьезно нагружало спину.

«Не привыкли видеть меня такой. Кто-то сейчас удивится, кто-то в обморок упадет от „ужаса“. А я просто в купальнике и просто женщина. Напоминаю об этом», — подписала кадры 39-летняя светская львица.

Instagram @alenavodonaeva

Юзеры заметили, что фото в белье у Водонаевой полно, но с такого ракурса, где ее грудь похожа на большие сочные фрукты, точно давно не попадалось. Мужчины, по традиции, нахваливали селебрити, а вот женщины порой язвили.

«Как не стыдно, буфера на камеру вываливать?»

«А что хорошего в таких снимках? Мы все женщины. Теперь голыми ходить?»

«Уже на пенсию скоро, она все грудь показывает…»

«Грудь уже не влезает в кадр — страшновато», — иронизировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько мужу Алены Водонаевой обошлись ее роды.