Гвоздикова предвидела смерть Куравлева: «Жаль, что выбрал такой путь»

Фото, видео: ТАСС / Астапкович Владимир; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

Знаменитая актриса связала тяжелые болезни коллеги и кончину с уходом его супруги Нины. Неужели гениальный Леонид Вячеславович считал дни до смерти?

Смерть гениального актера Леонида Куравлева — большая трагедия, впрочем, она не стала неожиданностью. Те, кто знают мастера, прекрасно понимают, чего ему стоили годы мучений без покойной супруги. Любимую Нину он похоронил в 2012 году и с тех пор едва ли не молил о смерти. Отсюда и закрытый образ жизни, и нежелание работать. Таким мнением в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделилась народная артистка России Наталья Гвоздикова.

Актриса вспомнила: до того, как Куравлев слег, он часто захаживал на кладбище к Нине. Туда же приходила и Гвоздикова — навещала покойного мужа-актера Евгения Жарикова.

«Евгений и Нина похоронены друг от друга совсем недалеко. Когда мы встречались, он всегда стоял в одиночестве. Он как-то ушел от людей, от общения. Я ему говорила: „Ну зачем ты это делаешь?“ А он: „Наташа, не хочется, ничего не хочется“. Очень жаль, что Леня выбрал такой путь. Он все время говорил: „Я не хочу жить“», — поделилась Гвоздикова.

Наталья Федоровна считает себя счастливым человеком, поскольку имела шанс сниматься вместе с гениальным Куравлевым. Речь идет, в частности, о фильме «Барышня-крестьянка», вышедшем в 1995 году. Там же играл блистательный Василий Лановой, которого Леонид Вячеславович пережил всего на один год и один день.

«Леня всегда был удивительно доброжелательный. С ним общаться было очень приятно. Боженька поцеловал его в темечко — такие роли довелось ему сыграть! Спасибо богу, что он Леню вот так поддерживал всю жизнь…» — восклицала актриса.

Она с грустью заметила, что таких легендарных актеров, как Куравлев и Лановой, больше не будет. Время бежит, и все меняется. Остается лишь вспоминать о былом, погружаясь в эмоции и чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и когда будут хоронить Леонида Куравлева.