Не откладывайте на завтра: астролог рассказала, как провести 28-е лунные сутки

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Ксения Шахова раскрыла секрет успешного завершения всех дел 30 января.

В это воскресенье, 30 января, действуют 28-е лунные сутки. Сегодня прекрасный день для подведения итогов проведенной работы, завершения процессов, время поставить уверенную точку в успешном предприятии. Убывающая Луна поможет с меньшими эмоциональными затратами ликвидировать трудности, а также принять решение об увольнении или передаче полномочий преемнику.

Как рассказала астролог и психолог Ксения Шахова, Луна продолжает проходить сектор Козерога и располагает к путешествиям. Особенно вдохновляющимся может стать поход в горы или их созерцание с равнины — в зависимости от вашей смелости и, разумеется, подготовки. Важно сегодня с умом распределять обязанности и вдумчиво решать организационные задачи.

«Несмотря на выходной день, сделайте что-то полезное, что может служить фундаментом для будущих решений на долгое время. Соединение Венеры с Луной также обеспечивает толк в финансовых вопросах — самое время позаботиться о материальном», — говорит Шахова.

Работа, связанная с землей, подействует на вас особенно благоприятно. Этот труд снимет стресс, поможет отвлечься от тревожных мыслей, успокоит и настроит на позитивный лад. Кроме того, посаженные в этот день растения будут особенно крепкими, устойчивыми к болезням и вредителям.

«Также удачный день для косметологического ухода, оздоровительных процедур, маникюра и педикюра. Гармоничное влияние Нептуна на Луну определяет эффективность в приеме новых лекарств, очищении организма, посещении водных комплексов», — отметила астролог.

Неспроста в 28-е лунные сутки так приятно заниматься землей и растениями. В этот день многие почувствуют связь с природой, захотят быть полезными организациям, занимающимся заботой об окружающей среде и, возможно, захотят многое изменить в своей жизни ради блага планеты.

«Многие смогут ощутить интерес к вопросам экологии, узнать что-то о камнях, в том числе драгоценных. Это прекрасное время для посещения ювелирных выставок и приобретения украшений», — добавила эксперт.

По словам Ксении Шаховой, особый смыл этому дню придает тот факт, что его человечество проживает перед новолунием, которое наступит 1 февраля в 08:46 по московскому времени. Это наиболее продуктивный день для операций в сфере недвижимости и строительства. Не стоит откладывать на понедельник и вторник серьезные мероприятия и дела, включитесь в работу уже сегодня и получите щедрый урожай.

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