Никита Пресняков рассказал о разнице между русскими и американцами: «Так бесит!»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский артист часто бывает в гостях у своей знаменитой матери Кристины Орбакайте в США, поэтому знаком с менталитетом жителей обеих стран.

Никита Пресняков главное отличие между русскими и американцами. Артист часто бывает в гостях у своей звездной матери Кристины Орбакайте в США, поэтому смог сформировать мнение о менталитете жителей обеих стран.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — выразился Пресняков на своей странице в Instagram.

Знаменитость также возмущает невоспитанность некоторых соотечественников и их нежелание быть вежливыми.

Никита Пресняков в последние годы активно участвует во многих популярных проектах. Так, в начале 2022 года внук Примадонны провел бой с актером Алексеем Паниным, в котором одержал победу, а в прошлом году стал одним из фаворитов шоу «Ледниковый период».

Поимо шоу-бизнеса, Никита пробует себя в качестве театрального актера. Он исполняет главную роль в постановке «Безымянная звезда» на сцене Московского Губернского театра. На премьеру спектакля, чтобы поддержать своего внука, пришла знаменитая бабушка Алла Пугачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Пресняков отчитал своего отца после драки с Алексеем Паниным.