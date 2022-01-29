Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2022 года

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В последний месяц зимы в силу вступят восемь законов, в том числе об индексации пенсии и материнского капитала, а также поправки в Уголовном кодексе.

С 1 февраля текущего года в России вступят в силу восемь новых законов. Изменения коснутся размера пенсий и материнского капитала, появятся новые штрафы, также Госдумой был уточнен и дополнен Уголовный кодекс РФ.

Пенсии

Страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована выше уровня инфляции — на 8,6%. Пенсионерам доплатят разницу между январским (5,9%) и февральским показателями.

Материнский капитал

Обновится и система начисления материнского капитала семьям с детьми. В феврале это пособие проиндексируют на 8,4%, что будет соответствовать фактической, а не прогнозируемой инфляции. За рождение первого ребенка начнут назначать 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи. Цифры актуальны для семей, которые не получали выплату на первенца.

Прожиточный минимум

С 1 числа должники получат возможность защитить свой прожиточный минимум от взыскания. На зарплату и иные доходы, равные определенной государством прожиточной норме, не получится более претендовать кредиторам. Чтобы получить льготу, нужно обратиться с соответствующим заявлением в службу исполнительных приставов.

Штрафы: табак, алкоголь, экология

Отсутствие или несвоевременная установка на предприятиях систем контроля за выбросами в окружающую среду с 1 февраля повлечет за собой крупный штраф. Максимальная сумма для должностных лиц составит 40 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч.

Также рискуют потерять до полумиллиона рублей организации, продающие немаркированную табачную и алкогольную продукцию. Перевозка таких товаров также приведет к административной ответственности.

Жилье

Власти населенных пунктов обязуются сообщать в Росреестр данные об аварийных, подлежащих сносу и реконструкции домах. Приобретая недвижимость, человек сможет запросить в реестре справку о состоянии дома и узнать, не планируется ли его снос в ближайшее время.

Инвестиционные фонды

В первый день февраля вступит в силу закон об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами и правил выплаты дохода по паям ПИФов. Их будет устанавливать Банк России соответствующим нормативным актом.

Пожизненное заключение для педофилов

Закон о пожизненном заключении для педофилов в случае безапелляционного доказательства вины был принят депутатами Госдумы единогласно без воздержавшихся. До конца дней лишены свободы будут рецидивисты и те, кто нарушал другие нормы Уголовного кодекса РФ (тяжкие преступления). Прежде пожизненный срок могли получить только насильники детей младше 14 лет, ранее судимые за аналогичный инцидент.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней.