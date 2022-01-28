Стали известны подробности экстренной госпитализации Стаса Михайлова

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Для успокоения поклонников супруга артиста опубликовала в Instagram его видеообращение.

Певец Стас Михайлов был экстренно госпитализирован и прооперирован 19 января. Причиной срочного хирургического вмешательства стал аппендицит — заболевание стало неожиданностью для 52-летнего артиста.

Известно, что операция прошла успешно и уже через несколько дней популярного артиста выписали из больницы. Сейчас Михайлов находится дома в обществе семьи, продолжая восстанавливаться после операции.

Поклонники артиста забили тревогу после того, как он длительное время не появлялся в социальных сетях. Тогда его супруга Инна опубликовала в Instagram видеообращение, в котором артист объяснил, что с ним случилось.

Instagram @inamikhaylova

По словам Михайлова, год начался бурно, и, к сожалению, никто не застрахован от подобных неприятностей.

«Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — отметил певец.

Он также рассказал, что ему невероятно повезло оказаться в столь опасный для его жизни момент дома, а не где-то на гастролях.

Ранее 5-tv.ru писал о мужчинах-звездах, которые тщательно ухаживают за собой. В их числе оказался и Стас Михайлов.