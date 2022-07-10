Убийца любви? Как сделать так, чтобы храп не стал причиной разрыва отношений

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Психолог-сексолог Юрий Гальперин в интервью 5-tv.ru раскрыл проблемы отношений между мужчинами и женщинами, когда нарушается личное пространство, в том числе за счет раздражающего храпа партнера.

Супружеское взаимопонимание — это когда храп в спальне не монолог, а диалог, шутят одни. Другие не желают мириться с раздражающим слух соседом и вовсе разъезжаются, сначала — в разные комнаты, а затем — насовсем. Так, известно, что певица Слава живет в гостевом браке со своим возлюбленным из-за того, что он невероятный храпун, и, по мнению артистки, каждому лучше оставаться в пределах личной территории, в отдельных жилищах, а романтические встречи устраивать по расписанию. Как сохранить страсть в паре и справиться с «третьим лишним» по имени Храп, разбирался вместе с 5-tv.ru психолог-сексолог Юрий Гальперин.

По мнению эксперта, нас с детства готовят к встрече с единственным/единственной, но ничего не говорят о том, как удержать чувства в браке.

«Отношения важно не только завести, но и грамотно подпитывать: иначе огонь вашей любви и страсти со временем потухнет», — заявил психолог.

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Для сохранения романтического флера специалист посоветовал время от времени делать подарки, оказывать знаки внимания, например, дарить цветы, писать друг другу милые записки и не забывать хвалить, а иногда слегка и поругать, если критика носит конструктивный характер. Однако растворяясь полностью в партнере, не стоит забывать, что личное пространство необходимо каждому как воздух. Оно может выражаться в раздельном времяпровождении, встречах с друзьями и коллегами, индивидуальными походами, чтобы развеяться и отдохнуть.

Личное пространство дома труднее организовать, но его также нужно предусмотреть, чтобы мужчина мог вечером посмотреть телевизор или поиграть в приставку, а женщина — погрузиться в чтение любимого журнала или пообщаться с подругами.

Конечно, личные привычки и особенности здоровья также сказываются на длительности романтических отношений в паре, а некоторые и вовсе убивают их. Разбросанные носки, женские журналы, поднятая крышка унитаза — мелочи, которые могут не только раздражать, но и приводить к расставанию. А артиллерия в виде ночных рулад может и вовсе лишить сексуального желания.

«Храп, как минимум, влияет на режим вашего отдыха, на режим сна и бодрствования, что, в свою очередь, вызывает проблемы со вспыльчивостью, с поведением на работе, с общей переутомляемостью. В результате это повлияет и на романтику внутри ваших отношений: согласитесь, сложно дарить любовь, ласку, тепло и заботу человеку, который вас начинает раздражать, утомлять и является причиной ухудшения вашего общего состояния», — отметил эксперт.

Вариантов развития сценария обычно два: в большинстве пар мужчина и женщина просто разъезжаются по разным комнатам или спят в разных кроватях, крайний исход — существование в одной квартире кажется невозможным, и тогда они принимают решение разъехаться.

Чтобы избежать драмы, достаточно вспомнить, что храп как заболевание лечится.

«В основном храп появляется у людей, которые страдают заболеваниями позвоночника, или у которых есть искривление носовой перегородки», — поделился специалист.

Если только обращением к врачу мы можем избавиться от надоедливого храпа, то стоит это сделать, уверен сексолог и призывает не медлить, если вы действительно желаете сохранить романтику.

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