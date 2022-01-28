На вкус и цвет: ТОП-7 женщин, которых мужчина никогда не позовет замуж

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Психологи предупреждают: стервы и яркие блондинки не в почете у мужчин с серьезными намерениями.

Психологи считают, что достойные мужчины выбирают определенный типаж женщин в качестве спутницы жизни и сторонятся ярких блондинок, стерв и домашних клуш. Каких еще дам избегают представители сильного пола и никогда не позовут в ЗАГС — рассказал психолог Ярослав Самойлов.

Девушка — свой парень

Таких девушек, легко вычислить по стилю милитари: боец она не только снаружи, но и внутри. Ведет себя так, словно отслужила в ВДВ: готова сама забить гвоздь, воспитать сына и если не построить дом, то прохудившуюся крышу точно заделать. Обратиться за помощью к сильному полу, который она на самом деле считает слабым — ниже ее достоинства.

Рубаха-парень, вернее девица, способна стать верным другом, но в качестве жены мужчины ее практически не рассматривают: боятся стального внутреннего стрежня. В ответ на их страхи такая женщина начинает все больше верить, что лучше оставаться одной, чем с «тряпкой».

РИА Новости / Илья Питалев

За фасадом дамы с железным характером скрывается ранимая душа, которая страдает от отсутствия любви, но свои эмоции выражает не иначе как плачем в подушку. Рядом с такой сильной девушкой мужчина не ощущает себя лидером, мужественным, поэтому уходят прочь, оставляя ее слабакам, от которых отбоя нет.

Типичная блондинка

Хорошенькая внешность, не обремененная интеллектом голова и часто кажущееся милым только в начале капризное настроение — эти белокурые создания оправдываются за опоздание тем, что засмотрелись на милую вещицу в витрине бутика, умудрившись потратить на нее все средства на карточке. Это они легко расстаются с доверенными им секретами и делают большие невинные глазки, если говоришь, что этого нельзя было делать.

Порхающую по жизни барышню поначалу даже хочется оберегать и одарять забавными подарками, однако мужчины вскоре понимают, что с куколкой не о чем поговорить, а ее глупости даже начинают бесить и не добавляют яркости отношениям. Вскоре они заканчиваются.

РИА Новости / Алексей Мальгавко

Плохая девочка

В ее лексиконе — сплошной мат. Приходить под утро — для нее норма. Заводить знакомство с сомнительными типами — не зазорно. «Правильные» девочки вызывают у нее отторжение: их она считает старомодными и скучными. В отличие от нее самой — девушки-праздника, которая стремится «попробовать все», иначе зачем жить.

Найти поклонника — без проблем, однако часто это спутники на одну ночь, которым даже в голову не может прийти связать свою жизнь с такой оторвой: кругом немало хороших, более приспособленных для семейной жизни кандидаток.

«Плохая» девочка» великолепно подходит в качестве любовницы, однако в браке непредсказуемость спутницы чревата неприятными последствиями, поэтому и бегут от такой.

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Стерва

Сборник «1000 и один совет, как стать стервой» — ее настольная книга. Руководствуясь ею, такая женщина уверена, что теперь все мужчины будут от нее без ума. И так оно и происходит. На первых порах. Без равноправных отношений даже казавшийся искрометным союз быстро угаснет: унижаться и поклоняться эгоистке захотят лишь мазохисты.

Стервозное поведение находит отклик чаще всего у не познавших пока женское коварство мальчиков и мужчин с завышенной самооценкой. Другие не выдерживают и просто сбегают.

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Домашняя клуша

Комфорт дома, запах свежепоглаженных рубашек и аромат вкусно приготовленной еды — что еще нужно мужчине для счастья? Женщина, способная обеспечить домашний уют, казалось бы, на вес золота. Да и одежду покупать не надо: сама сошьет и свяжет длинный шарф и полосатые шерстяные носки. Однако их быстро заменят разношенные тапочки, полинявший халатик и бигуди вместо прически.

Такая предсказуемость ведет к скуке в отношениях и убивает любовь: кому захочется слушать бесконечную «милую» болтовню про цены на рынке или новый узор для свитера?

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Неприступная леди

Образ роковой красотки с язвительным юмором заставляет ее считать себя неотразимой для окружающих ее потенциальных женихов, которые почему-то не выстраиваются в очередь, чтобы царственная особа удостоила их своим вниманием. А если она еще и стремится «блеснуть» своим незаурядным умом, пиши пропало.

Что странно, такие дамы совсем не приспособлены к бытовым вещам: даже яичницу ей трудно пожарить, зато она разбирается в квантовой механике. Увы, этим сыт не будешь. Если пригласить помощницу по хозяйству, она такой широкий жест просто не оценит и даже не поблагодарит: это выше ее сил.

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Вечный ребенок

Полные нежности и беспомощности глаза, покорность во всем, стремление быть в тени и делать так, чтобы мужчина чувствовал себя сильным мира сего. Это ли не счастье? Ощущать себя супергероем, когда она просит включить за нее блендер или показать, где тормоз в автомобиле. Если что-то не получается, то она легонько топнет ножкой и мило надует губки, однако самостоятельно предпринимать попытки устранить проблему даже не попробует.

Инфантильность умиляет в начале отношений и опустошает впоследствии. Тащить всю жизнь ответственность на себе, когда любимая не хочет взрослеть, не каждый решится. Разве что домашние тираны, которые оставляют без права выбора. Блестящая перспектива, не правда ли?

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Психолог Ярослав Самойлов уточнил в комментарии WMJ.ru, что в чистом виде эти типажи редко попадаются. Но, как говорится, предупрежден — вооружен. Изучайте внимательно возможные недостатки, искореняйте их, и тогда вы никогда не будете одиноки.

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