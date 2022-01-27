Прямая трансляция церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище Петербурга

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр

27 января в Северной столице вспоминают жертв блокадного Ленинграда.

Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище началась в Петербурге. Мероприятие традиционно проходит у монумента Мать-Родина. 27 января Северная столица отмечает 78-ю годовщину прорыва Блокады Ленинграда.

В траурных мероприятиях принимают участие представители администрации города во главе с губернатором Александром Бегловым, а также видные политические деятели страны, в частности — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После полудня планируется посещение Пискаревского мемориального кладбища президентом России. Для ленинградца Владимира Путина день снятия Блокады — очень личный праздник. Его мать испытала все горести жизни в окруженном неприятелем городе. Блокада унесла жизнь старшего брата Владимира Владимировича — Виктора. Его отец в то время стоял на защите Ленинграда на Невском пятачке. Бои там считаются одной из самых кровавых страниц Великой отечественной войны.

Традиционно в честь праздника в Петербурге пройдет торжественных и памятных мероприятий. В 09:30 начнется траурное шествие с возложением цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14.

С 10:00 до 12:00, а затем с 19:00 до 22:00 будет гореть огонь на Ростральных колоннах. В полдень прозвучит памятный выстрел в Петропавловской крепости. В 13:00 на Соляном переулке откроют памятник блокадному учителю.

Традиционно в день снятия блокады дадут салют с Петропавловской крепости. Первый победный залп по случаю освобождения Ленинграда от блокады прозвучал 27 января 1944 года на крейсере «Киров» в 20:00. Салют в тот вечер осветил не только темное январское небо, но и сердца сотен горожан. Собравшиеся на набережной люди кричали «Ура!».