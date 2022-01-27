Врач предположила, почему двое петербуржцев умерли после обследования желудка

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Стандартная медицинская диагностика в Северной столице завершилась смертью двух человек, еще двое попали в реанимацию. Как такое могло произойти, рассказала гастроэнтеролог.

Два человека скончались, двое в реанимации после стандартного медобследования в Петербурге — рентгена желудочно-кишечного тракта с контрастом. Все они проходили диагностику в одном и том же центре. Так что пострадавших может быть и больше, просто не у всех такие серьезные последствия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Какие версии отрабатывают, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Капориков.

Городской диагностический центр № 1 сегодня работает в обычном режиме. Закрыто лишь одно из отделений — на пятом этаже — гастроэнтерологическое. С самого утра там проходят следственные действия.

Вход в отделение запрещен — якобы по техническим причинам. На скамейках в коридоре — медицинские работники, свидетели и возможные виновники случившегося. Именно сюда на стандартную процедуру — медицинское обследование желудка — пришли петербуржцы. Но для некоторых обследование закончилось не поставленным диагнозом, а срочной госпитализацией. С признаками отравления, два человека были доставлены в больницу, где после скончались. Еще два пациента в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия. Изымается медицинская документация. Назначаются необходимые экспертизы. Кроме того, проводится комплекс оперативно розыскных мероприятий. Направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщил Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по связям со СМИ.

Причину трагедии пока не называют. Но, по данным нашего источника в правоохранительных органах, смерть пациентов могла наступить в результате того, что в медицинской лаборатории перепутали препараты. Вместо безобидного, пусть и неприятного на вкус, сульфата бария, который принимают натощак перед рентгеном желудочно-кишечного тракта, дали что-то другое.

«Есть, например, хлорид бария. Это очень опасное вещество. Оно водорастворимое. Цвет у него совершенно другой при растворении. Он не используется в медицинской практике. Это если только кто-то мог перепутать — поставщики или еще кто-либо», — предположила гастроэнтеролог Татьяна Балалыкина.

Кто же все-таки совершил роковую ошибку, сейчас выясняют специалисты Следственного комитета и прокуратуры. Также правоохранители изучают списки пациентов, ведь обследования велись несколько дней, а значит возможно есть еще пострадавшие — люди, которые до сих пор не могут понять, почему им стало нехорошо после стандартной процедуры.