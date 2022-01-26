Минздрав выпустил новую памятку для больных коронавирусом в легкой форме

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Привитым или переболевшим в течение шести месяцев гражданам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется, подчеркнули в ведомстве.

Минздрав РФ подготовил памятку для граждан о действиях при заражении коронавирусом и ОРВИ. Документ опубликован на сайте ведомства.

Привитым или переболевшим в течение полугода гражданам, которые переносят COVID-19 без симптомов, лечение не требуется, однако им нужно измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.

При бессимптомном течении заболевания пациент имеет право получить листок нетрудоспособности, при этом ему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В случае, если у переболевшего или привитого температура поднимается выше 38 градусов, возникают одышка и боли в грудной клетке, рекомендуется вызвать скорую помощь. Не стоит при этом самостоятельно принимать антибиотики, а делать это только по назначению медиков.

Не привитым и не переболевшим при наличии симптомов или при положительном результате ПЦР-теста нужно позвонить в поликлинику для дистанционной консультации. Ребенок с коронавирусом должен оставаться дома, лечение ему могут назначить дистанционно.

Как писал 5-tv.ru, в Москве на фоне распространения коронавируса на три недели приостановили плановую госпитализацию детей. Изменения не распространяются на госпитализацию несовершеннолетних с онкологией и гематологическими заболеваниями.