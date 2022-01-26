Ученые рассказали, какие овощи способны спровоцировать рак желудка

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Многие россияне летом уделяют внимание консервированию овощей, чтобы зимой лакомиться дачными дарами. Но почему любовь к такой еде может привести к серьезному заболеванию?

Употребление консервированных овощей без содержания крахмала повышает риск возникновения рака желудка. К такому заключению пришли ученые из Всемирного фонда исследования рака.

Все дело в соли и кислоте, которую люди добавляют при консервации для увеличения срока хранения продуктов. По словам исследователей, именно они могут изменять вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, а также усиливать выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. А чрезмерное употребление соли и кислоты повреждает клетки желудочно-кишечного тракта и как следствие ведет к онкологическим заболеваниям, пишет Express.

К овощам, не содержащим крахмал, относятся свекла, морковь, репа, брокколи, белокочанная капуста, лук, чеснок и лук-порей. Среди растений: шпинат и салат.

Раком желудка называют злокачественное новообразование, которое происходит из слизистой оболочки любого отдела этого органа. Среди факторов риска развития заболевания помимо сидячего образа жизни и генетической предрасположенности центральное место занимает неправильное питание. Во избежание злокачественных новообразований в рацион обязательно нужно включать фрукты и овощи. Они нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки, пишет Газета.ру.

Среди симптомов рака желудка выделяют изжогу или кислотный рефлюкс, проблемы с глотанием, симптомы расстройства желудка, в том числе сильную отрыжку и быстрое насыщение во время еды. Кроме того на онкологическое заболевание может указывать потеря аппетита или веса без причин, а также чувство усталости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему молоко увеличивает риск развития рака груди у женщин.