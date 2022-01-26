Против «омикрона» оказались эффективны восемь противовирусных препаратов

Фото: Depositphotos / VadimVasenin

Ученые уверены, что новый штамм коронавируса особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа. Поэтому он реже провоцирует тяжелую форму болезни.

Восемь противовирусных препаратов доказали свою эффективность в борьбе с «омикроном». Соответствующую информацию опубликовало издание Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.

Специалисты установили, что «омикрон» чувствителен к рибавирину, фавиправиру, ремдезивиру, а также к EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира. — Прим. ред.), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида. — Прим. ред.), нафамостату, камостату и апротинину.

Ученые также нашли причину, по которой «омикрон» реже переносится заболевшими в тяжелой форме. Дело в так называемом интерфероновом ответе, что есть во всех клетках организма. Новый штамм коронавируса проявляет особую чувствительность к нему.

Однако по-прежнему самой эффективной мерой профилактики заболевания является вакцинация и ревакцинация. Как отметил иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой», после выздоровления от «омикрона» стоит привиться в течение одного-трех месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Минздраве выявили особенность «омикрона» и назвали лучший способ борьбы с ним.