Мать обратилась к Дане Милохину, которого сдала в детдом: «Ты нам нужен»

Фото: Instagram @danya_milokhin

Любовь Милохина оставила сыновей Даню и Илью, когда им было три и четыре годика. Со старшим наладить контакт удалось год назад, младший даже знать ее не хочет.

Родная мама блогера Дани Милохина, оставившая его с братом Ильей в детском доме, когда мальчикам было три и четыре года, мечтает наладить общение. Любовь Милохина пожаловалась, что популярный тиктокер полностью игнорирует все ее попытки встретиться или хотя бы поговорить по телефону. Женщина призналась, что горько раскаялась в содеянном много лет назад и теперь все ее мечты об одном — что сын когда-нибудь простит.

С родителями молодые блогеры познакомились год назад. Журналисты искали Любовь, ожидая встречи с пьяницей, а нашли добропорядочную маму двоих новых детей, живущую под Оренбургом. Старший Илья принял извинения мамы, теперь родственники всегда на связи. Но Даня не желает и слышать о бросившей его Милохиной.

Instagram @_milokhinilya

«Сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила. Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день, и он меня простит», — сказала женщина.

По словам Милохиной, общение с сыном ей необходимо. Как говорит сама, никогда не забывала, что у нее четверо детей, а не только те двое, что рядом. И каждого она любит, очень сожалеет о своей ошибке. Мама блогера обратилась к нему, отметив — как бы ни сложилась жизнь, при любой беде он может на нее опереться, попросить помощи и, безусловно, получить любую поддержку.

Милохина добавила, что ее часто узнают на улице, даже в маске. Далеко не все относятся с пониманием, зачастую грубят, оскорбляют прямо в лицо. Множество сообщений от хейтеров приходят и в социальных сетях. Женщина все понимает, но надежды вернуть сына не оставляет.

«Не знаю, важно это для тебя или нет, но ты нам нужен. Нужен не потому, что знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это ни звучало смешно. Я жду тебя», — цитирует сайт KP.RU Любовь Милохину.

Даня Милохин недавно отметил 20-летие. Молодой, успешный парень со сказочной историей взлета к славе признался: он испытывает чувство одиночества и никому не доверяет. В его жизни, сказал блогер, нет человека, которому можно открыть душу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, приемный отец Ильи и Дани Милохиных Дмитрий Тюленев жестко высказался о тех, кто с ненавистью относится к его сыновьям.