🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 января, убывающая Луна в знаке Скорпиона будет благоприятствовать активным и строптивым. Трудитесь изо всех сил, и результат не заставит себя ждать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 января, убывающая Луна находится в знаке Скорпиона. Для многих это означает, что ситуация на финансовом фронте скоро улучшится. Однако перемены не произойдут без вашего участия — придется хорошенько поработать. Не зацикливайтесь на результате, лучше сосредоточьтесь на получении удовольствия от процесса.

Ложка ума и стакан сарказма: из чего сделаны разные знаки зодиака

♈ Овен

Среда для вас начинается так, как будто вы только-только вышли с выходных. Вы переполнены энергией и готовы покорить мир! Настало идеальное время для того, чтобы получить максимум материальных благ и признания, которого вы желаете и заслуживаете. Если это требует серьезного разговора с клиентами/работодателями, так тому и быть. В результате вы окажитесь в выигрыше.

Космический совет: ситуация на финансовом фронте вот-вот изменится к лучшему.

♉ Телец

Если бы беспокойство помогало в делах, Тельцы уже были бы королями мира. Но в действительности переживания и страхи не столько помогают, сколько мешают вашему успеху. Не позволяйте эмоциям брать над собой верх, возьмите все в свои руки. Делайте все возможное для достижения цели, приложите максимум усилий. Вселенная заботится о вас, даже когда вы об этом не подозреваете.

Космический совет: высшие силы на вашей стороне, действуйте!

♊ Близнецы

Все люди запутываются в паутине симпатий и антипатий. Мы склонны часто говорить о том, что мы презираем в окружающем нас мире и других людях. Но что, если немного изменить точку зрения? Что, если бы мы решили сосредоточиться на всем, что вызывает восхищение в окружающем и окружающих? Любовь — это секретный ингредиент, Близнецы, который поможет вам создать персональный рай.

Космический совет: научитесь видеть не только плохое и окажитесь в персональном раю.

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♋ Рак

Если сегодня вы и можете быть в чем-то уверены, так это в том, что скоро ваша ситуация на финансовом фронте изменится к лучшему. Тяжелая работа наконец-то принесет плоды. Так же, как и вызовы, которые вы бросали себе на протяжении последнего времени. Продолжайте делать то, что получается у вас лучше всего — ваша приверженность приведет вас к успеху. Только убедитесь, что все ваши решения принимаются честно и справедливо.

Космический совет: Вселенная открывает для вас портал изобилия!

♌ Лев

Все наконец-то начинает вставать на свои места! Это один из таких дней, Львы. Один из дней, когда вы окружены чудесами и сбывающимися прогнозами. Итак, загадайте желание всем своим сердцем и всей душой, доверив его исполнение Вселенной. Звезды показывают, что вы вступаете в период перемен, когда желаемые изменения будут претворяться в жизнь без особых усилий.

Космический совет: сегодня лучший день для того, чтобы загадывать желания.

♍ Дева

Девам звезды советуют сегодня отвлечься от жизни других людей и обратить внимание на свою. Не нужно сравнивать себя с более успешными, красивыми и счастливыми окружающими. Лучше подумайте, что нужно сделать, чтобы реализовать собственные мечты. Только вы отвечаете за все победы и поражения. Зависть не поможет, только активные действия приведут к поставленной цели. Проявите непоколебимую веру в себя и приготовьтесь захватить мир — не меньше. Вселенная поддерживает вас.

Космический совет: действуйте и из жертвы обстоятельств превратитесь в победителя!

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♎ Весы

Ваша цель на сегодня — быть самим собой настолько, насколько это возможно. Гните свою линию, не идите на уступки, если не считаете компромисс допустимым и вдохновляйте других делать то же самое. Тогда все сложится наилучшим образом само по себе, Весы. Следуйте этим правилам и совсем скоро получите подтверждение того, что делали все правильно.

Космический совет: продолжайте идти по выбранному пути.

♏ Скорпион

Все выглядит так же хорошо, как и кажется, Скорпионы. Вы находитесь в «потоке» и делаете именно то, что вам предназначено делать. Освободитесь от мыслей о необходимом результате и сосредоточьтесь на процессе. Просто делайте то, что должны, и будь что будет. У Вселенной есть план, по завершении которого вы станете свидетелем чуда. Пусть события развиваются так, как они должны.

Космический совет: перестаньте зацикливаться на цели и постарайтесь получать удовольствие от процесса.

♐ Стрелец

Ничего страшного, если у вас нет плана, Стрельцы. Они все равно редко сбываются так, как мы этого хотим. Так что просто сделайте первый шаг на пути к мечте, а потом еще парочку. Вот увидите, хороший план появится сам собой уже в движении. Даже если это займет некоторое время и вам придется несколько раз споткнуться. Поднимайтесь и оттачивайте равновесие.

Космический совет: начинайте двигаться к мечте, хватит ее все время откладывать.

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♑ Козерог

Козероги, вы известны своей щедрой натурой. Забота о тех, кого вы любите, — одна из ваших сверхспособностей. Но что если только вы вкладываетесь в эти отношения? Что если вы отдаете, но ничего не получаете взамен? Пришло время проанализировать эти расходы и доходы. Если баланс нарушен, заведите разговор и попросите компенсацию, которую вы заслуживаете.

Космический совет: потребуйте от других столько, сколько вы отдаете.

♒ Водолей

Водолеям звезды советуют расширить кругозор и понять, наконец, что они не лучше других. Да, ваши проблемы не трагичнее проблем окружающих, ваше счастье не ценнее счастья близких. Будьте справедливы. Прежде, чем осуждать кого-то, пройдите его путь. Так что, Водолеи, меняйте фокус, дарите заботу, внимание, любовь, не жадничайте. Ваша щедрость вернется благодатью Вселенной.

Космический совет: не осуждайте близких, лучше помогите им, проявите любовь и заботу.

♊ Рыбы

Не успеете оглянуться, как маленькая ложь превратится в большую. А потом появится целая история из последних, которая приведет вас куда-то не туда. Доверяйте подсказкам совести и опыта, Рыбы. Также доверяйте тихому голосу в голове, который подталкивает вас к принятию решительных мер в ближайшее время. Вам следует делать то, что должно, чтобы защитить себя и тех, кого вы любите.

Космический совет: обратите внимание на знаки Вселенной, возможно, вы сбились с пути.

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