Астролог рассказала, когда лучше ехать в отпуск в 2022 году

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Эксперт Тиана Атлас назвала благоприятные дни для путешествий и пляжного безделья в наступившем году.

Астролог Тиана Атлас назвала периоды в 2022 году, которые обещают стать особенно успешными для отпуска. Так, ближайший из них наступит 19 февраля и продлится до 20 марта. Это время подходит для поездок за границу, посещения мест силы и религиозных святынь.

Следующий удачный период приходится на 15–23 июня. Эти дни хорошо провести на жарком пляже, а еще лучше — осмотреть его окрестности и местные достопримечательности.

Максимально активную программу астролог советует наметить на отпуск с 1 по 6 июля. Здесь будут кстати пешие прогулки, рафтинг и велотуры.

Еще один благоприятный период для морских путешествий и пляжного отдыха — с 16 по 22 июля. Атлас не исключает вероятность незабываемого курортного романа, который может перерасти в серьезные отношения.

Отпуск с 28 июля по 5 августа лучше провести в местах, где будут шумные вечеринки и представится возможность «выгулять» свои самые лучшие наряды.

Следующий хороший период наступит уже осенью — с 13 по 18 октября. Астролог рекомендует отправиться в путешествие в компании любимого человека или друзей. Полезным будет такой отпуск совместить с посещением познавательного мероприятия, творческой выставки или галереи искусств.

В ноябре удачный период продлится с 9 по 21 число. Эти дни можно посвятить изучению мест с богатой историей или занятиям дайвингом.

Наконец, последний в 2022 году благоприятный для отпуска период приходится на 20–28 декабря, когда Атлас советует сбежать от всех и отдохнуть.

Назвала астролог и неблагоприятные для отпуска периоды в 2022 году. Они пройдут под знаком ретроградного Меркурия, поэтому не сулят в плане путешествий ничего хорошего. Так, избегать дальних поездок рекомендуется с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня и с 10 сентября по 2 октября, пишет dni.ru.

Ранее 5-tv.ru назвал даты рождения людей, для которых, по мнению астрологов, 2022 год будет особенно тяжелым.