«Она терпела»: вскрылись интимные детали семейной жизни Градского и Коташенко

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

По словам актрисы Людмилы Цветковой, скончавшийся певец не был идеальным мужем.

Несмотря на то, что Александр Градский любил свою супругу Марину Коташенко, это не останавливало его от периодических интрижек на стороне. Более того, Коташенко знала об изменах звездного супруга, но это не мешало их совместной жизни. Об этом заявила актриса Людмила Цветкова в эфире НТВ.

«Они жили прекрасно вместе, и он ее любил. У него были и другие женщины, но она это терпела», — сказала Цветкова.

Актриса также выразила недоумение в связи с тем, что Градский не оставил завещания, хотя прекрасно понимал, что у наследников возникнет конфликт при разделе имущества.

«А может, у него было желание, чтобы дрались?» — задалась вопросом Цветкова.

Кроме того, она фактически обвинила старшего сына Градского Даниила в организации ограбления Коташенко.

«Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой», — заявила Цветкова.

Вдову Градского ограбили 16 января. По ее словам, преступники подстроили ДТП, после чего сели в ее машину и, угрожая расправой, заставили отвезти к ней домой. Там они забрали у Коташенко сумку со 100 миллионами рублей, хранившуюся под кроватью.

В МВД РФ сообщили о задержании одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского.