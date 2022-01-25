Фото задержанного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского
Светлана Шевченко 7 331
Фото: Depositphotos / spaxiax
Известно, что 27-летний мужчина является гражданином Таджикистана.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото задержанного по подозрению в вооруженном нападении и ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко.
Известно, что 27-летний мужчина является выходцем из Таджикистана. Других данных по нему или обстоятельствам задержания МВД пока не приводит. Поиски его предполагаемых сообщников продолжаются.