В МВД РФ сообщили о задержании одного из грабителей вдовы Градского
В МВД РФ сообщили о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского
Фото: Depositphotos / chatsimo
Поиск других участников нападения продолжается.
В МВД РФ сообщили о задержании одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
Других подробностей пока не сообщается. Волк лишь уточнила, что поиск других участников нападения продолжается.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение на Марину Коташенко произошло 16 января. Трое неизвестных спровоцировали ДТП на трассе с участием ее автомобиля, после чего подсели к ней и якобы угрожая оружием вынудили вернуться домой, где забрали у нее 100 миллионов рублей. Коташенко сообщила, что она хранила их в сумке под кроватью.
Сбивчивость в ее показаниях, а также тот факт, что она обратилась в полицию лишь спустя семь часов после произошедшего, создали предположение, что ограбление могло быть подстроено пострадавшей. Однако пока эта версия не нашла своего подтверждения. Следствие также рассматривает возможный сговор домашнего персонала.