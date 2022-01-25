В МВД РФ сообщили о задержании одного из грабителей вдовы Градского

Светлана Шевченко 19 180

В МВД РФ сообщили о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского

В МВД РФ сообщили о задержании одного из грабителей вдовы Градского

Фото: Depositphotos / chatsimo

Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Поиск других участников нападения продолжается.

В МВД РФ сообщили о задержании одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Других подробностей пока не сообщается. Волк лишь уточнила, что поиск других участников нападения продолжается.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение на Марину Коташенко произошло 16 января. Трое неизвестных спровоцировали ДТП на трассе с участием ее автомобиля, после чего подсели к ней и якобы угрожая оружием вынудили вернуться домой, где забрали у нее 100 миллионов рублей. Коташенко сообщила, что она хранила их в сумке под кроватью.

Сбивчивость в ее показаниях, а также тот факт, что она обратилась в полицию лишь спустя семь часов после произошедшего, создали предположение, что ограбление могло быть подстроено пострадавшей. Однако пока эта версия не нашла своего подтверждения. Следствие также рассматривает возможный сговор домашнего персонала.

Новости Lentainform

Загрузка...

Пульс