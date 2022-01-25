Стало известно, почему победитель детского «Голоса» Плужников перестал появляться на ТВ

Фото: Instagram @pylllygrim

Молодой человек все силы бросил на борьбу с тяжелым недугом и надеется, что вскоре сможет вернуться на сцену.

Певец Данил Плужников в 2016 году покорил взыскательных членов жюри шоу «Голос. Дети-3» и сердца миллионов зрителей своим мощным вокалом и профессиональным исполнением. Несмотря на тяжелый недуг — у молодого человека редкое генетическое заболевание псевдоахондроплазия, при котором происходит деформация суставов и нарушение роста костей — он сумел дойти до финала и стать победителем.

Однако из-за болезни талантливый парень не может нормально жить и работать. Недавно он наконец дождался квоты и перенес операцию по восстановлению поврежденных суставов. Как рассказала мама артиста Ирина Афанасьева, это далеко не первое хирургическое вмешательство, которое Данилу проводят в курганском Центре Илизарова. И судя по всему, не последнее.

«День назад мы вернулись из Кургана, это далеко не первая наша операция. Уже третья по счету в этом направлении, начиная с сентября прошлого года — едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Все очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать», — рассказала мать Данила в интервью сайту KP.RU.

При этом, по ее словам, победителя популярного музыкального шоу больше не приглашают на телевидение. Только если в программе речь идет о людях с инвалидностью. Но ведь Данил — одаренный музыкант, он хочет и может петь, а не говорить о проблемах со здоровьем.

«Скажем так, музыканту не очень приятно слушать и разговаривать только об инвалидности. У Дани есть творчество, музыка, он отлично поет и развивается. Хочется, чтобы люди видели это. Но всех интересует его здоровье. Мы понимаем, что от этого не уйти. И тем не менее. Зовут выступать других артистов. И мы к этому уже привыкли», — признается Ирина.

По ее словам, сейчас молодой человек все силы бросил на восстановление после очередной операции. Он очень надеется, что все его усилия не пропадут даром и он сможет вернуться — к своему творчеству, сцене и поклонникам.

После победы в конкурсе 14-летний подросток, рост которого не более 110 сантиметров, продолжает сражаться с трудностями, не теряя надежды на лучшее. Семья вокалиста перебралась из Сочи в ипотечную квартиру в Москве, Данил собрал свою группу Pylllygrim, развивает свою страницу в соцсети, продолжает заниматься творчеством и получает музыкальное образование в училище эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных.

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