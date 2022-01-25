Полина Гагарина показала свой особняк после дорогостоящего ремонта: «Фантастика»

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Знаменитость гостеприимно распахнула двери дома своей мечты перед поклонниками, устроив им виртуальный тур.

Певица Полина Гагарина накануне Нового года вместе с детьми переехала в свой загородный дом. По словам знаменитости, это настоящий дом мечты, в котором у каждого члена семьи будет свое уютное пространство.

Недавно звезда закончила дорогостоящий ремонт и решила поделиться своей радостью с поклонниками. Для своих подписчиков в Instagram певица провела рум-тур по просторным комнатам и показала наиболее впечатлившие ее дизайнерские решения.

Экскурсию Гагарина начала с входной зоны, в которой расположились большое зеркало в золоченой раме и удобной тумбы для мелочей цвета темного дерева. Белоснежные двери со стеклянными вставками ведут в просторную гардеробную для верхней одежды и обуви.

После этого певица перешла в гостиную с высокими потолками, где продемонстрировала предмет своей особой гордости — эксклюзивную люстру, выполненную из множества словно разлетающихся во все стороны кристаллов.

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она! Посмотрите, это настоящее произведение искусства. Великолепно!» — не могла сдержать восторга звезда.

Также певица показала обеденную зону в виде острова, где она с сыном и дочкой любит поболтать за завтраком. При этом для активной готовки есть отдельное помещение с удобной рабочей зоной, мойкой и плитой.

Пожалуй, самым впечатляющим в элегантно обставленном особняке можно назвать оригинальный зеркальный камин.

«Он возник не просто так. Здесь две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти. Наш чудесный дизайнер придумала вот такой необыкновенный ход. Камин действующий. Есть дрова. Можно поставить креслице, и это будет место чилла (от английского „chill“ — развлекаться, отдыхать — Прим. ред.). А также он невероятно расширяет пространство и кажется, что все пространство дома больше. Фантастика!» — восхитилась Гагарина.

Рядом с камином располагается огромная лестница на второй этаж. Туда звезда решила не подниматься. Но ранее певица рассказывала, что в доме предусмотрены две детские комнаты — для малышки Мии и ее брата Андрея, которые до этого делили одну комнату.

Певица призналась, что особое удовольствие она получает, когда ходит по прекрасному шелковому ковру в гостиной. Подобный она постелила и в своей спальне. Как отметила звезда, выбрать всю эту красоту было непросто, но она дела ставку на высочайшее качество.

По словам знаменитости, в этом доме она планировала жить вместе с сыном, дочкой и бывшим мужем Дмитрием Исхаковым. Однако до переезда они расстались. Долгое время экс-супруги не могли достичь взаимопонимания по поводу порядка общения с общей наследницей Мией. Известный фотограф возмущался из-за того, что ему необходимо каждый раз спрашивать разрешения и согласовывать время встреч с дочерью. Однако в итоге вопрос удалось урегулировать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Исхаков отказался от иска к Полине Гагариной.