Время любви и справедливости! Астропрогноз на неделю с 24 по 30 января

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В ближайшие семь дней звезды подарят одиноким девушкам огромный шанс встретить вторую половинку. Астролог Алена Никольская рассказала, как нужно себя вести, чтобы получить подарок от Вселенной.

Предстоящая неделя с 24 по 30 января обещает для представителей множество положительных моментов. Особенно в личных отношениях и желании добиться долгожданной справедливости. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, благодаря завершению ретроградной Венеры, которая на будущей неделе развернется, одинокие представительницы прекрасного пола смогут встретить любовь.

«Мужчины будут смотреть на девушек серьезно и очень основательно. В первую очередь на них будут производить впечатление женщины, которые придерживаются определенных правил и норм», — отмечает астролог.

Потому важно правильно себя вести. По словам звездного специалиста, женщины должны быть спокойными, утонченными и немного держать дистанцию с мужчинами. А собираясь на работу или прогулку, следует отдавать предпочтение консервативным образам, спокойным цветам и оттенкам.

Кроме того, в конце недели соединение ретроградного Меркурия с Плутоном поспособствует выяснению каких-либо отношений. Меркурий — планета информации, общения, документов и любых переговоров. А Плутон — планета проявляющая все тайное.

«Если вы давно хотели с кем-то выяснить какие-то отношения, вывести кого-либо на чистую воду, то лучшего времени, чем на этой неделе не придумать невозможно. Этот аспект начнется с середины этой неделе и продлится до 4 февраля», — рассказывает Никольская.

Потому, если вы давно хотели с кем-то расставить точки над «i», действуйте. Напишите заявление в суд или попробуйте договориться с человеком в досудебном порядке. Будьте уверены, Меркурий с Плутоном будут на вашей стороне.

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