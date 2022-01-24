Тернистый путь: ТОП-7 мужских имен, у чьих обладателей тяжелая судьба

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Некоторых представителей сильного пола уже с рождения обрекают на борьбу и испытания в жизни.

В ожидании рождения малыша или сразу после его появления на свет перед родителями встает важный и животрепещущий вопрос — как назвать ребенка. Кто-то отталкивается от семейных традиций, кто-то пытается найти наиболее популярные в данный период времени имена, а кто-то обращается к святцам.

Однако в процессе выбора многие забывают, что имя — это не просто слово. Оно влияет на характер и дальнейшую судьбу человека. В интервью 5-tv.ru астролог и экстрасенс Андрей Харрис рассказал, обладатели каких мужских имен имеют самую сложную и тяжелую судьбу.

«Самым сложным считается имя Владимир. На втором месте Вениамин, на третьем — Иван. Далее идут Алексей и Евгений. И завершают список Павел и Кирилл», — заявил специалист.

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При этом Харрис предупредил, что даже если вы нашли свое имя в списке, но считаете себя хозяином судьбы и стараетесь делать все возможное для достижения своих целей, то оно не станет для вас серьезной преградой.

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