Врачи назвали звон в ушах признаком серьезных проблем со здоровьем

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Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.

Тиннитус, или звон в ушах, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей пишет издание Express.

Ученыe установили, что регулярный звон в ушах говорит о нехватке в организме витамина B12. Он не только отвечает за работу нервной системы, но и участвует в выработке эритроцитов и ДНК.

Этот витамин также необходим для производства миелина — защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток витамина приводит к ухудшению связи между нервами, что может способствовать возникновению звона в ушах.

Как отмечают исследователи, дефицит B12 также может стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков. Лекарства от этого состояния до сих пор не существует. Однако на практике используются консервативные методы лечения: медикаментозная терапия, физиотерапия, рефлексотерапия и слухопротезирование.

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