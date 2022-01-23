Актриса Цветкова раскрыла размер наследства Градского: «Ограбление придумал сын»

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По словам артистки, перед смертью музыкант намеренно не составил завещание.

Ограбление вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко организовал старший сын артиста Даниил, полагает актриса Людмила Цветкова. Она также озвучила сумму, которую хранил на своих счетах покойный и объяснила, почему не верит в одну из самых популярных версий — что Коташенко инсценировала нападение злоумышленников. Своим мнением она поделилась с корреспондентом НТВ.

По словам Цветковой, Градский не оставил завещание. Актриса отметила, что перед смертью композитор даже предполагал, какая будет «драка» за его наследство, но все равно не разделил свое имущество заранее. Возможно, рассуждает актриса, музыкант хотел этой «драки» и намеренно стравил родственников.

«Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой», — сказала Цветкова.

Kino-teatr.ru

Артистка упомянула в интервью и подробности личной жизни Градского и Коташенко. Она считает, что и в браке с писаной красавицей-блондинкой певец встречался с другими женщинами, ни в чем себе не отказывал. Супруга все это смиренно терпела.

Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили 16 января. По словам актрисы, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего сели в ее машину. Угрожая женщине расправой, грабители заставили ее отвезти их в свой дом. В результате якобы забрали у вдовы деньги и имущество на 100 миллионов рублей.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сестра Александра Градского обвинила Марину Коташенко во лжи и манипуляциях и назвала брак со звездой недействительным.