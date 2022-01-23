ТОП-3 знака зодиака, которые рискуют остаться в гордом одиночестве

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Астрологи уверены — у этих представителей зодиакального круга наибольший шанс потерять любовь. Но если они выберут правильную модель поведения, есть шанс избежать расставания со второй половинкой.

Личные отношения зависят от обоих партнеров. Но порой некоторые из-за своего характера вместо построения счастливого будущего наоборот, сами того не замечая, медленно, но верно все разрушают. Астролог Павел Глоба составил ТОП-3 знака зодиака, которые имеют наибольший шанс в 2022-м потерять любимого человека и остаться в гордом одиночестве.

Дева

Первым в списке будущих возможных одиночек оказались Девы. Причина — внимательность к деталям. Эта черта характера важна и нужна в работе и карьере, но на отношениях может негативно отразиться. Придирки, упреки в сторону любимого человека, вероятней всего, будут провоцировать ссоры и конфликты, которые закончатся разрывом навсегда. Девы, чтобы этого избежать, больше уделяйте внимание второй половинке, устраивайте романтические свидания, закрывайте глаза на мелочи, ведь идеальных людей не бывает. И тогда 2022 год не запомнится вам потерей отношений, пишет Rsute.

Весы

Представителям воздушной стихии символ этого года подготовил немало испытаний. Весам предстоит сделать серьезный выбор: остаться с тем, кто на ваш взгляд не дотягивает до соответствующего уровня, или расстаться с ним. Проще говоря, кажущиеся со стороны идеальными ваши отношения такими не являются на самом деле. Настало время задуматься об этом и проанализировать. Если все-таки вы примите решение сжечь мосты, помните, одиночество порой не есть плохо. У вас появится время всерьез подумать над отношениями и сделать работу над ошибками.

Скорпион

Скорпионам, как и Весам, следует проанализировать отношения с любимым человеком. Причиной недопонимания в 2022-м может стать человек из прошлого. Возможно, он ворвется в вашу жизнь и текущий союз рухнет. Однако не зря говорят — на чужом несчастье счастья не построишь. Вернувшись в прошлые отношения, шанс создать светлое будущее невелик. Многое будет зависеть от самих Скорпионов. Астролог советует не спешить бросаться в омут с головой и хорошо обдумать каждый свой шаг.

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