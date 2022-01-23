Академик РАН Колесников объяснил, как использовать водку для защиты от «омикрона»

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По словам специалиста, это простой и доступный способ существенно снизить вирусную нагрузку на организм.

Для профилактики заражения коронавирусом можно использовать ингаляции с водкой. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

По словам эксперта, вдыхание спиртосодержащих паров может существенно снизить вирусную нагрузку на организм после посещения многолюдных мест.

Как объяснил специалист, проникновение вируса происходит через слизистые оболочки. При этом уже доказано, что полоскание рта, промывание носа и защита глаз очками либо экраном, предотвращает заражение. Также существует еще один простой способ профилактики коронавируса, который можно применить в домашних условиях.

«Один из способов снизить вирусную нагрузку на дыхательную систему — это провести ингаляцию каким-либо дезинфицирующим раствором. Самый не вредный в данном случае алкоголь. Если его в небольшом количестве накапать на маску и немного подышать, это, конечно, не защитит от заболевания, но снизит вирусную нагрузку», — отметил Колесников.

При этом от степени вирусной нагрузки напрямую зависит — заболеет ли человек или же организм сам справится с инфекцией без клинической картины симптомов.

Как отметил Колесников, важно использовать для ингаляций средство с более высоким содержанием спирта, слабые напитки здесь не помогут. По словам академика, можно использовать спиртовые салфетки которые продаются в аптеках и применяются для обеззараживания кожи пациентов перед уколами. При этом не стоит забывать, что это должен быть именно этиловый спирт не крепче 70%, чтобы не обжечь дыхательные пути.

Колесников подчеркнул, что это только способ профилактики, но не рекомендация к лечению.

«Это может быть немедленная, быстрая профилактика домашними способами. Но я не говорю, что это лечение или панацея. Я говорю только, что вы можете таким образом снизить вирусную нагрузку», — подчеркнул специалист.

Также эксперт рассказал о недавно проведенном масштабном исследовании, в ходе которого удалось установить, что люди, предпочитающие крепкие напитки в меньшей степени оказались подвержены заражению, в отличие от тех, кто употребляет исключительно вино, к примеру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что правительство РФ утвердило план дополнительных мер по борьбе с «омикроном».