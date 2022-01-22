Русское «черное золото»: чага спасает от тромбоза, инсульта и снижает сахар

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Иностранцы лишь недавно оценили настоящий кладезь натуралных лекарств — полезного «жителя» северных широт гриб чагу.

Жители России давно используют этого непрошеного «гостя», любителя обживать березы. Правда, гриб чага выбирает не каждую русскую красавицу, а лишь одну из четырех тысяч. Редкую находку — по этой причине его и назвали золотом — часто используют в виде настоев и чаев для лечения и профилактики многих заболеваний, в том числе онкологических. Иностранцы же лишь сравнительно недавно оценили настоящий кладезь полезных веществ.

Гриб чага — житель северных широт: плотные наросты, больше напоминающие неприглядную обожженную кору, чем грибы в привычном понимании, встречаются в холодных регионах России, Северной Канады, Кореи и Аляски. Русские считаются пионерами в плане использования загадочных грибов: они первыми стали заваривать из них чай и использовать как средство, помогающее бороться с вирусами, воспалениями и диабетом.

Чудодейственные свойства гриба чага

Обеспечение организма питательными веществами

Чага богата витамином D, калием, кальцием, железом и цинком. Витамин D и цинк повышают иммунитет, калий благотворно влияет на сердце, кальций незаменим для костей и зубов, а железо участвует в производстве эритроцитов.

Улучшение работы кишечника

Употребляемый обычно в виде чая, чага способствует нормальному пищеварению, оказывая регулирующее действие на выработку желчи и тем самым срабатывая по типу «мезима».

Замедление старения

Способность отсрочить старение вызвано содержанием мощных полифенолов, которые, как известно, являются антиоксидантами, защищающими здоровые клетки от окислительного процесса.

Снижение уровня сахара в крови

Исследования на животных свидетельствуют о том, что экстракт гриба чага способен снижать уровень сахара в крови у крыс, которые генетически предрасположены к ожирению и диабету.

Снижение уровня холестерина в крови

Чага помогает снизить уровень холестерина в крови. Во время двухмесячного исследования на крысах с высоким уровнем холестерина было обнаружено, что экстракт гриба эффективен для борьбы с «плохим» холестерином, который имеет тенденцию к накоплению в артериях, тем самым повышая риск сердечных заболеваний и инсульта.

Профилактика и лечение рака

Грибы чага содержат тритерпены, которые вызывают гибель раковых клеток, не затрагивая при этом здоровые клетки.

Повышение иммунитета

Грибы, в их число входит и чага, являются источниками полисахаридов, называемых бета-глюканом. Это активное вещество обеспечивает защиту от бактерий и вирусов. Кроме того, чага работает как стимулятор лейкоцитов, нужных для борьбы с болезнетворными микроорганизмами.

Борьба с воспалением

Богатые антиоксидантами грибы чаги усиливают контроль над воспалением во время болезни. Воспаление считается естественной реакцией организма на болезнь, однако регулировать состояние можно и нужно.

Добыть драгоценную чагу сложно, однако она вполне доступна в аптеках в виде сушеного сырья капсул, таблеток и настоек.

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