Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

По данным следствия, в ограблении Марины Коташенко участвовали три человека.

Задержан подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летний предполагаемый злоумышленник Ромиз А. работал на рынке.

Следователи обладают информацией, что в ограблении Марины Коташенко участвовали три человека. Один из злоумышленников брат задержанного Ромиза А. Вероятный преступник на следующий день после нападения приобрел автомобиль Toyota Camry и выехал из РФ в Казахстан.

Кроме прочего, источник сообщил, что после того, как Марина Коташенко довезла грабителей до Апрелевки, они вернули ей пять миллионов рублей из похищенных денег.

Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили 16 января. По словам актрисы, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая Коташенко расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у вдовы Градского деньги и имущество на 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Отар Кушанашвили думает об ограблении вдовы Градского.