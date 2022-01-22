Стали известны кровавые детали убийства семьи с ребенком в Омской области

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Тела молодых родителей и их десятилетней дочери были обнаружены этим утром в их доме в селе Юрьевка.

Неизвестный мужчина ворвался в частный дом многодетной семьи и резал ножом без разбора всех, кто попадался под руку. Кровавое убийство 38-летнего мужчины, его 35-летней жены и десятилетней дочери произошло в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области.

По данным 5-tv.ru, глава семейства был настигнут преступником в доме, пытавшуюся убежать женщину он зарезал в сенях, а маленькую девочку, инвалида детства, на чьих глазах погибли родители, он поймал последней. Об этом журналистам рассказали односельчане погибших.

По данным следствия, от полученных ранений жертвы злоумышленника, чьи мотивы пока неизвестны, скончались на месте. Но в доме были еще двое — старшей девочке с братом удалось спастись.

«Двое детей — 14-летняя девочка и шестилетний мальчик — смогли убежать из дома и спрятаться у соседей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство трех лиц)», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По словам представителя регионального Следственного комитета, семья убитых характеризовалась положительно, на учете в надзорных органах не состояла. Отец — простой рабочий, трудился на местном сельскохозяйственном предприятии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. С применением криминалистической техники осматривают дом и участок, изымают седы преступления, проводят допросы односельчан, пытаются установить все обстоятельства расправы над семьей и личность нападавшего. Рассматриваются различные версии случившегося, официальная пока не оглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Новгородом мужчина зарезал друга и выбросил его завернутое в ковер тело на улицу.