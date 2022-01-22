Не ссорься с женой и заведи котика: советы астролога на 20-е лунные сутки

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Эксперт Ксения Шахова рассказала о главных рисках и возможностях, которые откроются жителям Земли 22 января.

В субботу 22 января до 21:58 по московскому времени реализуются 20-е лунные сутки. Этот день благоприятен для многих дел: сил достаточно, чтобы пройти самые сложные испытания, проявить храбрость и силу духа. Однако положение небесных тел может создать напряженность в отношениях и некоторые риски, которые лучше предусмотреть заранее, говорит профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

В 20-е лунные сутки аспект Марса и Плутона к Луне позволит многим стать более открытыми, откровенными с окружающими, готовыми во что бы то ни стало доказывать свою правду. Это стремление к честности, хоть оно и похвально, может иметь и ряд негативных последствий, ведь пока Луна покоится в знаке трудолюбивой и экономной Девы, Марс с ночным светилом конфликтует.

«Мужчины во многом увидят разногласия с женщинами, а последние будут подозрительны и несдержанны в выражениях. Это неблагоприятный день для выяснения отношений и для спортивной нагрузки — возможны раны, ссадины и ушибы вплоть до серьезного физического вреда по неосторожности», — предупреждает астролог.

По словам Шаховой, 22 января некоторые могут почувствовать недомогание. Сегодня, полагает она, будет плохо усваиваться острая пища, в зоне особого внимания в связи с опасностью заболеваний, травм или обострений — желудочно-кишечный тракт и руки.

Также неудачными могут оказаться хирургические операции на органы ЖКТ и вообще любое медицинское вмешательство. Зато при Луне в Деве можно начинать диету, приобретать домашних питомцев и растения, уверяет астролог. Также удовольствие и пользу принесут земляные работы, взаимодействие с почвой.

«С 18:00 вопросы коммуникации будут складываться более удачно. Это вызовет больший интерес к информации, советам специалистов и переговорам. 21-е лунные сутки отличаются силой справедливости. Хорошее время для осмысления новых идей и претворения их в жизнь», — заключила Шахова.

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