Спирт-защита: в РАН предложили бороться с «омикроном» водкой

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Общественный транспорт и больницы по-прежнему остаются самыми опасными местами, в которых легче всего подхватить коронавирус.

Водка может стать отличным помощником в борьбе с новым штаммом COVID «омикроном». Для профилактики вируса достаточно накапать спиртным на маску, а потом подышать, уверен доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — цитирует медика Газета.ру.

Также в качестве профилактики заражения коронавирусом эксперт рекомендовал тщательно соблюдать меры предосторожности, в частности, регулярно мыть руки и прочищать нос, соблюдать социальную дистанцию и по возможности отказаться от посещения мест массового скопления людей.

Без крайней необходимости не стоит ездить на метро, автобусах, а также ходить в медучреждения, рассказал Колесников в беседе с «Радио 1».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему происходит ослабление симптомов коронавируса. По словам иммунолога Николая Крючкова, «омикрон» куда реже «спускается» в легкие, чем его предшественники.