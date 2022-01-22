🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 января, убывающая Луна в знаке Девы наградит тех, кто скрупулезно подходит к вещам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 января, убывающая Луна находится в знаке Дева. Это значит, что Вселенная сегодня будет щедрой на подарки, но только для тех, кто трудолюбив и работоспособен.

♈ Овен

Овны, если вы ждете, что кто-то похвалит вас и сделает массу комплиментов, ждать придется долго. Чтобы понять, что вы на правильном пути, вовсе не обязательно дожидаться одобрения окружающих. Следуйте зову сердца и делаете то, что хоите вы сами, а не ваши близкие.

Космический совет: главное — чтобы вы сами гордились собой.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вас посетит вдохновение. Вы почувствуете желание прыгать через порталы и открывать волшебные царства. Постарайтесь направить свою энергию на творчество — возможно, у вас получится создать настоящий шедевр.

Космический совет: окунитесь с головой в искусство.

♊ Близнецы

Близнецы, мир всегда будет отягощать вас ответственностью. Вы так созданы, что стремление к чему-то большему никогда не покинет вас. Сколько бы вы не достигли, всегда внутри будет жить чувство, что можно было добиться большего. Однако вам нужно из негативного его преобразовать в позитивное. Используйте это чувство как мотиватор, а не якорь, тянущий на дно.

Космический совет: перестаньте ругать себя.

♋ Рак

Раки, Вселенная вас слышит. Если вы ее давно просите о чем-либо, это непременно произойдет в вашей жизни, однако не торопите события. Просто медленно, но верно двигайтесь к своей цели. И главное — не забывайте благодарить судьбу за подарки, которая она вам предоставляет.

Космический совет: терпение и труд все перетрут.

♌ Лев

Львы, сегодня вы сможете ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Привычные вещи будут вызывать скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Попробуйте извлечь от этого состояния максимальную пользу. Развивайтесь и получайте новый эмоциональный опыт.

Космический совет: готовьтесь покорять вершины.

♍ Дева

Девы, чрезмерная эмоциональность мешает вам сосредоточиться на то, что для вас действительно важно — семья и карьера. Вместо того, чтобы шаг за шагом двигаться к мечте, вы распыляете свои силы на мелкие дела, тратите нервы и драгоценную энергию, и в результате находитесь в состоянии эмоционального опустошения.

Космический совет: научитесь расставлять приоритеты.

♎ Весы

Весы, для вас самое главное — это спокойствие и уют. Если что-то не соответствует этим двум основополагающим ценностям, вы чувствуете себя некомфортно и в конце концов выходите из обстоятельств, которые сковывают вашу свободу действий. Однако прежде чем принять твердое решение, подумайте: может быть, вы готовы поступиться своими убеждениями ради близких?

Космический совет: иногда приходится идти на уступки.

♏ Скорпион

Скорпионы, если вы любите флиртовать без разбора, оцените последствия своих действий. В противном случае вы рискуете оставить за собой след из разбитых сердец. Вы можете не испытывать к другим чувств, но это не значит, что те, кому вы строили глазки, в вас не влюбились.

Космический совет: будьте осторожнее с флиртом.

♐ Стрелец

Стрельцы, нет идеального времени, чтобы отправиться в путешествие, рассказать о своих чувствах, записаться на любимый курс, изменить свой стиль или принять смелое решение, которое повлияет на всю оставшуюся жизнь. Вам просто нужно довериться своей интуиции и изменить жизнь в тот момент, когда это подскажет сердце.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♑ Козерог

Козероги, учиться, учиться и еще раз учиться. Сейчас ваше настроение идеально подходит для того, чтобы поглощать новую информацию или передавать свои знания. Посвятите свое время этой сфере. Ваши чувства и кошелек вскоре скажут вам за это спасибо.

Космический совет: новое обучение вас сейчас необходимо, как воздух.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня существует большой риск, что вы будете бездумно сорить деньгами. Даже вы обычно не любите больших трат, его экономный подход даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Возможно, окружающие будут пользоваться вашей чрезмерной щедростью. Постарайтесь этого не допустить.

Космический совет: не позволяйте другим садиться себе на шею.

♊ Рыбы

Рыбы, вас ждут перемены. Предложение выглядит заманчиво. Но соответствует ли он всем вашим критериям? Соответствует ли это жизни, о который вы мечтали? Или, может быть, старое все же лучше нового? Пришло время твердо решить для себя.

Космический совет: разберитесь в себе.

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