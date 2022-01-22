🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Василий Заика 9 206

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 января, убывающая Луна в знаке Девы наградит тех, кто скрупулезно подходит к вещам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 января, убывающая Луна находится в знаке Дева. Это значит, что Вселенная сегодня будет щедрой на подарки, но только для тех, кто трудолюбив и работоспособен.

Овен

Овны, если вы ждете, что кто-то похвалит вас и сделает массу комплиментов, ждать придется долго. Чтобы понять, что вы на правильном пути, вовсе не обязательно дожидаться одобрения окружающих. Следуйте зову сердца и делаете то, что хоите вы сами, а не ваши близкие.

Космический совет: главное — чтобы вы сами гордились собой.

Телец

Тельцы, сегодня вас посетит вдохновение. Вы почувствуете желание прыгать через порталы и открывать волшебные царства. Постарайтесь направить свою энергию на творчество — возможно, у вас получится создать настоящий шедевр.

Космический совет: окунитесь с головой в искусство.

Близнецы

Близнецы, мир всегда будет отягощать вас ответственностью. Вы так созданы, что стремление к чему-то большему никогда не покинет вас. Сколько бы вы не достигли, всегда внутри будет жить чувство, что можно было добиться большего. Однако вам нужно из негативного его преобразовать в позитивное. Используйте это чувство как мотиватор, а не якорь, тянущий на дно.

Космический совет: перестаньте ругать себя.

Рак

Раки, Вселенная вас слышит. Если вы ее давно просите о чем-либо, это непременно произойдет в вашей жизни, однако не торопите события. Просто медленно, но верно двигайтесь к своей цели. И главное — не забывайте благодарить судьбу за подарки, которая она вам предоставляет.

Космический совет: терпение и труд все перетрут.

Лев

Львы, сегодня вы сможете ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Привычные вещи будут вызывать скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Попробуйте извлечь от этого состояния максимальную пользу. Развивайтесь и получайте новый эмоциональный опыт.

Космический совет: готовьтесь покорять вершины.

Дева

Девы, чрезмерная эмоциональность мешает вам сосредоточиться на то, что для вас действительно важно — семья и карьера. Вместо того, чтобы шаг за шагом двигаться к мечте, вы распыляете свои силы на мелкие дела, тратите нервы и драгоценную энергию, и в результате находитесь в состоянии эмоционального опустошения.

Космический совет: научитесь расставлять приоритеты.

Весы

Весы, для вас самое главное — это спокойствие и уют. Если что-то не соответствует этим двум основополагающим ценностям, вы чувствуете себя некомфортно и в конце концов выходите из обстоятельств, которые сковывают вашу свободу действий. Однако прежде чем принять твердое решение, подумайте: может быть, вы готовы поступиться своими убеждениями ради близких?

Космический совет: иногда приходится идти на уступки.

Скорпион

Скорпионы, если вы любите флиртовать без разбора, оцените последствия своих действий. В противном случае вы рискуете оставить за собой след из разбитых сердец. Вы можете не испытывать к другим чувств, но это не значит, что те, кому вы строили глазки, в вас не влюбились.

Космический совет: будьте осторожнее с флиртом.

Стрелец

Стрельцы, нет идеального времени, чтобы отправиться в путешествие, рассказать о своих чувствах, записаться на любимый курс, изменить свой стиль или принять смелое решение, которое повлияет на всю оставшуюся жизнь. Вам просто нужно довериться своей интуиции и изменить жизнь в тот момент, когда это подскажет сердце.

Космический совет: не бойтесь перемен.

Козерог

Козероги, учиться, учиться и еще раз учиться. Сейчас ваше настроение идеально подходит для того, чтобы поглощать новую информацию или передавать свои знания. Посвятите свое время этой сфере. Ваши чувства и кошелек вскоре скажут вам за это спасибо.

Космический совет: новое обучение вас сейчас необходимо, как воздух.

Водолей

Водолеи, сегодня существует большой риск, что вы будете бездумно сорить деньгами. Даже вы обычно не любите больших трат, его экономный подход даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Возможно, окружающие будут пользоваться вашей чрезмерной щедростью. Постарайтесь этого не допустить.

Космический совет: не позволяйте другим садиться себе на шею. 

♊ Рыбы

Рыбы, вас ждут перемены. Предложение выглядит заманчиво. Но соответствует ли он всем вашим критериям? Соответствует ли это жизни, о который вы мечтали? Или, может быть, старое все же лучше нового? Пришло время твердо решить для себя. 

Космический совет: разберитесь в себе. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от ретроградного Меркурия в конце января 2022 года. Бронировать перелеты или отказаться? Строить отношения или лучше подождать? А может, купить квартиру? Ответы на все вопросы есть у опытного астролога.

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