Сын Алибасова о нахождении Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых: «Надо спасать»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Наследник продюсера считает, что бывшие супруги могли бы снова жить вместе.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых людей, куда ее определила младшая дочь Ольга. По словам наследницы, там она получает необходимый уход и медицинскую помощь.

Однако сын бывшего супруга знаменитости Бари Алибасова недавно заявил, что все обстоит несколько и иначе. По его словам, актрису нужно спасать.

Наследник продюсера признался, что всегда хорошо относился к Лидии Николаевне, несмотря на то, что с ее семьей у него было немало разногласий.

Алибасов-младший очень беспокоится за актрису. Он рассказал, что экс-супруга только недавно гостила у продюсера и, по его мнению, они вполне могли бы снова жить вместе.

«Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости. Значит, мне надо срочно реанимировать сделку в Калининграде по покупке недвижимости для папы и Лиды, потому что отец не хочет жить в доме в Подмосковье, ему нужна недвижимость на море. Бабушку надо спасать!» — заявил сын Алибасова в беседе с изданием StarHit.ru.

Между тем, как рассказала адвокат и представитель знаменитости Юлия Вербицкая-Линник, Федосеева-Шукшина в силу своего возраста периодически проходит оздоровительное лечение в клиниках столицы и загородных пансионатах. Вот и теперь знаменитость решила поправить здоровье и отдохнуть. Также адвокат отметила, что младшая наследница заболела, в связи с чем ее пожилой матери гораздо безопаснее было отправиться в пансионат, где она принимает медицинские и косметологические процедуры и набирается сил.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились во время праздников.