Пугачева запретила Нюше выходить на сцену: «Полный провал»

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Певица призналась, что на заре своей карьеры пережила унизительный отказ.

ПевицаНюшааа на сцене с юных лет и сумела стать одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Однако на заре своей карьеры ей пришлось пережить и обиды, и разочарование. Недавно артистка поделилась с поклонниками своими воспоминаниями о трудностях на пути к славе.

В сторис своего аккаунта в Instagram Нюша поведала историю, как она впервые пришла на кастинг популярного телепроекта «Фабрика звезд». 14-летняя дочь исполнителя хита «Губы в губы» — композитора Владимира Шурочкина отстояла огромную очередь и в итоге предстала перед взыскательным жюри, членом которого была Алла Пугачева.

Нюша спела заранее подготовленную композицию Кристины Агилеры, а когда ее попросили исполнить что-то на русском языке, решила всех удивить.

Знаменитость признается — она сама не знает, почему выбрала именно хит самой Аллы Борисовны под названием «Голова моя глупая», но это было ошибкой.

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Пугачева не пропустила Нюшу в следующий этап и девушке пришлось смириться с неудачей. Особенно стыдно девушке было перед своим известным папой — продюсером и музыкантом.

«Для меня это был огромный и унизительный провал. Не помню, как рассказала об этом папе. Мне было больно и обидно, что во мне не разглядели талант и перспективы. Тем более, что я уже была гастролирующим артистом», — призналась Нюша.

По словам знаменитости, Примадонна была с ней очень деликатна и подбодрила будущую звезду, справедливо заметив, что у нее еще все впереди.

В последнее время Нюша сосредоточена не на концертной деятельности, а на семье и детях, ведь они еще совсем маленькие и требуют много внимания именно от мамы. В браке с бизнесменом Игорем Сивовым у певицы родилась дочь Симба, а в декабре появился на свет и сын. Имя наследника супруги пока не разглашают, но уже дали фанатам несколько подсказок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что муж Нюши приоткрыл завесу тайны имени крохи-сына.