Мудрость древних: еврейский гороскоп по дате рождения

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Многие народы оставили потомкам свои представления о том, как предсказать характер новорожденного.

Евреи, как и многие древние народы оставили свой гороскоп. Каждому привычному нам знаку зодиака соответствует определенный месяц, который предопределяет характер.

Месяц Нисан 21 марта — 20 апреля

Родившиеся в этом месяце сильны и уверенны в себе. На своем пути они не боятся преград, в схватке бьют первыми, веселые, прогрессивные. Нисан знаменует выход евреев из Египта, начало перехода от зависимости к свободе

Месяц Ияр 21 апреля — 21 мая

Этому месяцу соответствует знак зодиака Телец — на иврите «шор». Это слово также означает «самостоятельность». Родившиеся в этот месяц — это сильные и независимые люди.

Месяц Сиван 22 мая — 21 июня

Умные и любознательные. Они любят узнавать все новое, однако их настроение меняется, словно ветер. Поэтому редко когда можно встретить родившегося в этот месяц человека, который занимается одним и тем же делом. Каждый день он разный.

Месяц Тамуз 22 июня — 22 июля

Эти люди нуждается в преданности, любви. Домостроители, для которых на первом месте семья. Имеют тягу к прошлому, которое не дает им развиваться в будущем.

Месяц Ав 23 июля — 21 августа

Они уверенные в себе и своих силах, любят, чтобы все их уважали, прирожденные лидеры. Недоверчивы, окружение выбирают с осторожностью. Почти никогда не просят о помощи.

Месяц Элюль 22 августа — 23 сентября

Эти люди во всем любят порядок, очень аккуратны и педантичны, ответственны, надежные, пунктуальные. При этом очень требовательны к окружающим. Чужие ошибки их задевают.

Месяц Тишрей 24 сентября — 24 октября

Они часто находятся в запутанном состоянии, так как всегда видят обе стороны монеты. Очень долго взвешивают все за и против, чтобы решиться на что-то, боятся ошибок. Они добрые, общительные, сострадательные, любят проявлять заботу.

Месяц Хешван 24 октября — 23 ноября

Эти люди пытаются взять под контроль и свою жизнь, и действия окружающих. Второй страх для них — это быть отвергнутыми в любви, в таком случае их чувства могут перерасти в ярую ненависть. Они обожают деньги, так как именно финансы дают им чувство власти.

Месяц Кислев 24 ноября — 22 декабря

Они обожают путешествия и исследования, познавать что-то необычное. Эти люди наслаждаются жизнью, смело осваивают новые области знания, и достигают неплохих успехов. Всегда знают, что способны решить любую проблему сами.

Месяц Тевет 23 декабря — 20 января

Они трудолюбивые, имеют внутреннюю потребность помогать другим и заботиться о близких. Хорошие семьянины, супруги, родители и хозяева в доме. Ответственные, надежные, пунктуальные, прирожденные юристы, бухгалтеры, предприниматели.

Месяц Шват 21 января — 19 февраля

Бунтари по своей натуре, их волнует собственная индивидуальность. Никогда не застревают на прошлом, всегда идут вперед, чтобы попробовать неведомое и новое. Необычные и яркие.

Месяц Адар 20 февраля — 20 марта

Они могут быть благополучными во всех жизненных аспектах. Спокойные, сострадательные и эмпатичные. Родившиеся в этом месяце умеют идти на уступки, прощать, любить и поддерживать.

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