Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи о переводе звезды в дом престарелых

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Ранее в прессе появились сообщения, что младшая дочь актрисы Ольга Шукшина решила таким образом избавиться от пожилой матери.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина действительно находится сейчас в загородном пансионате, но это все же не дом престарелых, куда, по слухам, звезду упрятала младшая дочь Ольга. Об этом рассказала адвокат и представитель знаменитости Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, Федосеева-Шукшина в силу возраста и состояния здоровья периодически посещает оздоровительные центры и частные клиники в Москве и Подмосковье. Подобного рода госпитализация происходит, по словам представителя, раз в три-четыре месяца.

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«По согласованию с Ольгой Васильевной (Шукшиной — Прим.ред.) был выбран соответствующий пансионат, куда на некоторое время, пока не будет хорошо себя чувствовать, поехала немножко поправить здоровье и отдохнуть Лидия Николаевна. Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома. Поэтому я бы к информации о том, что дом престарелых, отнеслась несколько критически», — сказала Вербицкая-Линник.

Как отметила адвокат, семья Федосеевой-Шукшиной уже утомилась от слухов, ведь каждый раз, когда пожилая актриса отправляется на процедуры, вокруг ее персоны начинает бить фонтан сплетен.

«Мне кажется, что это некорректно и не очень приятно для самой Лидии Николаевны», — подчеркнула юрист.

По словам Вербицкой-Линник, одной из причин отъезда артистки за город стала болезнь ее дочери Ольги. Пока мама поправляет здоровье в пансионате, дочь намерена пройти обследование и выяснить, опасно ли 83-летней родительнице находиться с ней в одной квартире. Пока младшая Шукшина занимается своим недугом, старшая будет принимать медицинские и косметологические процедуры, отдыхать и набираться сил.

«После этого общение между Ольгой Васильевной и Лидией Николаевной, разумеется, возобновится. По телефону они общаются в ежедневном режиме», — заключила адвокат.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, продюсер Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились на январских праздничных каникулах. После скандального и длительного развода экс-супруги отметили вместе Старый Новый год.