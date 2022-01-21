В Петербурге прощаются с митрополитом Владимиром Котляровым

Фото, видео: 5-tv.ru

Вернувший в РФ из США Тихвинскую икону Божией матери священник скончался на 94-м году жизни после продолжительной болезни.

В Петербурге прощаются с бывшим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром Котляровым. Отпевание проходит в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В обитель пришли сотни верующих, чтобы проводить священника в последний путь. После окончания божественной литургии и отпевания его похоронят на Никольском кладбище.

Владимир Котляров родился в 1929 году в Казахстане в семье диакона. Отучившись в Джамбульском статистическом техникуме, он пошел в Московскую духовную семинарию. Служил псаломщиком в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты. В 1995 году его назначили управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода.

При непосредственном участии митрополита удалось вернуть в Россию из США Тихвинскую икону Божией матери, почитаемую в Русской православной церкви чудотворной. В 2014 году оставил служение. Как писал 5-tv.ru, Владимир Котляров скончался 19 января в возрасте 93 лет после продолжительного заболевания.