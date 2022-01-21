Как Владимир Путин одной шуткой напугал польскую делегацию

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Политик вспомнил, как развивались отношения РФ и Альянса.

На самом первом заседании Совета Россия — НАТО президент РФ Владимир Путин напугал представителей польской делегации своей шуткой, поскольку они решили, что глава РФ предложил переименовать штаб-квартиру альянса в Дом Советов. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, пишет URA.RU со ссылкой на журнал Foreign Policy.

«Путин сказал: „Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?“», — вспомнил он.

По словам Робертсона, переводчик понял игру слов и перевел слова российского президента как «House of Soviets». После этого польская делегация пришла в ужас. Однако экс-генсек НАТО подчеркнул, что это была лишь шутка.

В то время, когда прозвучала шутка, Россия и НАТО сотрудничали по некоторым вопросам — в частности, в борьбе с терроризмом и спасении субмарин.

Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО достигли красной черты.