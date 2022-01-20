Какая сладкая ягода нормализует уровень сахара в крови и предотвращает рак

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Эти спелые сочные плоды облают массой полезных свойств.

Ягоды богаты витаминами и минералами и способны оказывать самое благотворное влияние на организм. При этом некоторые плоды позволяют не только укрепить иммунитет, но и снизить уровень сахара в крови, что очень важно для тех, кто страдает сахарным диабетом второго типа (характеризуется хроническим повышением концентрации глюкозы в крови — Прим. Ред.). Помочь в этом случае может клубника.

Некоторые сомневаются, можно ли употреблять клубнику при этом недуге. Однако, по мнению врачей, побаловать себя этими спелыми сладкими плодами не только можно, но и нужно.

Дело в том, что клубника позволяет нормализовать уровень глюкозы, замедляя ее усвоение после приема пищи, богатой углеводами. Также эта ягода способствует сохранению мембраны клеток и защищает их от последствий сильнейшего окисления.

Однако нужно помнить, что страдающим сахарным диабетом стоит придерживаться ряда рекомендаций. Так, в сутки можно съесть не более 60 грамм сладкого лакомства. Причем желательно, чтобы клубника была свежей, а не замороженной. Также специалисты не советуют употреблять клубнику в виде варенья или компотов.

Если знать меру и соблюдать несколько несложных правил, то ягода обязательно пойдет на пользу и поможет укрепить здоровье.

Ведь известно, что помимо прочего, клубника является отличным антиоксидантом и предупреждает развитие онкологических заболеваний, так как способствует выведению свободных радикалов. Кроме того, благодаря высокому содержанию витамина С это лакомство отлично поддерживает иммунитет, поэтому незаменима в сезон простуд.

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